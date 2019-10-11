Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T12:38Z
https://ria.ru/20191011/1559667360.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155962/01/1559620102_0:161:3069:1887_1036x0_80_0_0_0a295c3b1f4ec62fcc4744b39dc880ce.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

На севере Сирии эвакуировали лагерь беженцев из-за обстрелов турецкой армии

12:38 11.10.2019
114
© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила в пятницу об эвакуации лагеря беженцев Мабрук в связи с артиллерийскими обстрелами со стороны турецкой армии.
Согласно полученному РИА Новости заявлению пресс-службы, лагерь с 7 тысячами жителей, расположенный в 12 километрах к югу от границы с Турцией, подвергся артиллерийским обстрелам турецкой армии.
"В ответ на просьбы жителей лагеря Мабрук, большинство из которых пострадали от террористов ИГ*, а теперь - от терроризма турецкого государства, и из моральных соображений... администрация решила немедленно приступить к эвакуации жителей лагеря - они будут размещены в лагере беженцев Ариша к югу от города Хасеке", - говорится в заявлении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
12:15Война в Сирии
Генсек НАТО заявил Турции об обеспокоенности операцией на севере Сирии
Согласно сообщению, обстрелам подвергся и лагерь Айн-Иса с 13 тысячами жителей, 785 из которых - члены семей боевиков ИГ.
Относительно решения проблемы этого лагеря пока ведутся переговоры, отмечает администрация.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "174 террориста". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
1 октября, 10:17Война в Сирии
Россия и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря "Рукбан"
010103
Обсудить 0
Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииИсламское государствоКурдистан (Ирак)СирияВ мире
Рекомендуем
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Свыше 70 тысяч человек покинули дома из-за боевых действий на севере Сирии
РИА
Новости
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Замглавы МИД обсудил с послом Турции в Москве развитие ситуации в Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО назвал Турцию "сильным и важным" союзником
Церемония совместного фотографирования Совета глав государств СНГ
Следующий саммит Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте
Лента
новостей
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В Минобороны Турции заявили о нейтрализации "342 террористов" в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Чавушоглу обвинил в двуличии страны НАТО, осудившие операцию Турции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что, по данным ГРУ, в Сирии находятся тысячи боевиков
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО заявил Турции об обеспокоенности операцией на севере Сирии
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Силовики в третий раз сорвали отвод сил у Золотого, заявили в ЛНР
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу: Турция не собирается выпускать террористов ИГ* из тюрем в Сирии
Глава Элладской православной церкви Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и митрополит Волоколамский Иларион на форуме по религиозному плюрализму в Афинах, Греция. 30 октября 2017
Иерарх: Элладская церковь не должна спешить с решением по вопросу ПЦУ
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР заявили о срыве третьей попытки отвода сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния