На севере Сирии эвакуировали лагерь беженцев из-за обстрелов турецкой армии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила в пятницу об эвакуации лагеря беженцев Мабрук в связи с артиллерийскими обстрелами со стороны турецкой армии.

Согласно полученному РИА Новости заявлению пресс-службы, лагерь с 7 тысячами жителей, расположенный в 12 километрах к югу от границы с Турцией, подвергся артиллерийским обстрелам турецкой армии.

"В ответ на просьбы жителей лагеря Мабрук, большинство из которых пострадали от террористов ИГ*, а теперь - от терроризма турецкого государства, и из моральных соображений... администрация решила немедленно приступить к эвакуации жителей лагеря - они будут размещены в лагере беженцев Ариша к югу от города Хасеке", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, обстрелам подвергся и лагерь Айн-Иса с 13 тысячами жителей, 785 из которых - члены семей боевиков ИГ.

Относительно решения проблемы этого лагеря пока ведутся переговоры, отмечает администрация.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "174 террориста". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.