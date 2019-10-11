В Ижевске пять подростков жестоко избили сверстницу

"Следователи установили, что инцидент произошёл в Устиновском районе Ижевска, в правоохранительные органы с заявлением об избиении обратилась сама девочка. На данный момент установлены личности всех пяти нападавших подростков, им 14-16 лет, зачинщица избиения состоит на учёте по делам несовершеннолетних, у неё есть склонность к бродяжничеству, правоохранители ее знают, она часто сбегает из дома. Насколько нам известно, избиение девочки началось из-за какого-то незначительного повода", - рассказали агентству в удмуртском следкоме.