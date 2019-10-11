В Ижевске пять подростков жестоко избили сверстницу

УФА, 11 окт - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии проверяют инцидент с избиением девочки пятью сверстниками в Ижевске.
В следственном управлении СКР по Удмуртии РИА Новости рассказали, что подростки избивали лежащую на земле девочку - прыгали на неё, били по голове.
"Следователи установили, что инцидент произошёл в Устиновском районе Ижевска, в правоохранительные органы с заявлением об избиении обратилась сама девочка. На данный момент установлены личности всех пяти нападавших подростков, им 14-16 лет, зачинщица избиения состоит на учёте по делам несовершеннолетних, у неё есть склонность к бродяжничеству, правоохранители ее знают, она часто сбегает из дома. Насколько нам известно, избиение девочки началось из-за какого-то незначительного повода", - рассказали агентству в удмуртском следкоме.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время идёт доследственная проверка: опрашиваются подростки, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить тяжесть причинённого вреда здоровью девочки.
"Специалисты работают с детьми. Если потерпевшей будет необходима помощь психолога, она будет оказана. В ходе проверки также будет дана оценка действиям профилактических органов", - рассказали агентству в следственном ведомстве.