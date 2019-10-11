Гордеев назвал финансирование госпрограммы развития села недостаточным

АНОСИНО (Московская область), 11 окт - РИА Новости. Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в России является недостаточным, заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев; в свою очередь Минфин считает, что "финансы - дело наживное", и средства для реализации госпрограммы со временем появятся.

"Не могу похвалить Минфин: нет до конца понимания важности этой программы... Здесь можно отметить очень дружную работу Государственной Думы, была поддержана госпрограмма. Эта поддержка дала первый шаг к тому, чтобы, хотя ее только приняли, но все-таки стали рассматривать вопросы финансирования, хотя и недостаточное на этом этапе", - сказал Гордеев на деловом завтраке Минсельхоза РФ, который проходит в рамках Недели агропромышленного комплекса.

Он отметил, что развитие сельских территорий признается важной целью в международных программных документах, кроме того, в России были приняты и внутренние стратегические документы.

"Но стратегии задают только вектор, некие цели. Конкретный план действий всегда осуществляется с помощью программного подхода. Поэтому была инициатива Минсельхоза, всех, кто представляет аграрный сектор, чтобы эта программа была отдельной. Мы ставим вообще вопрос, чтобы это был национальный проект. Думаю, что к этому в конечном итоге придёт руководство страны", - добавил вице-премьер.

В свою очередь замминистра финансов Андрей Иванов согласился с тем, что без обустройства жизни на селе невозможно развитие России. "При этом очень нас подкупило то, что основной принцип, который команда Минсельхоза и ваша, Алексей Васильевич, обозначила в основе этой программы - что наша задача так организовать работу инфраструктуры, чтобы максимально комфортные условия были созданы для тех, кто собирается реализовать новые, интересные, замечательные проекты на селе", - добавил он.