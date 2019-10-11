В Госдуме планируют подготовить проект о перераспределении долгов регионов

АНОСИНО (Московская обл.), 11 окт - РИА Новости. Госдума в ближайшие месяцы планирует подготовить и принять законопроект, который позволит регионам не возвращать кредиты, взятые у министерства финансов, если эти средства будут вложены в инвестиционные проекты на территории субъекта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на деловом завтраке Сбербанка.

"Мы должны заранее понимать, будут ли регионы участвовать в реализации программы комплексного развития сельских территорий или, по причине того, что у них средств нет, не смогут этого сделать. Эта работа, которую нам необходимо будет провести вместе с Минфином, Минсельхозом и регионами", - заявил Володин.

В своем выступлении спикер ГД отметил, что на сегодняшний день большинство регионов являются реципиентами, нуждающимися в дополнительном финансировании из федерального бюджета, в этой связи она заключают соглашения с Минфином и получают бюджетные кредиты. Он отметил вероятность того, что далеко не все субъекты в итоге смогут позволить себе выполнить обязательства по такому займу. Именно поэтому, подчеркнул Володин, депутаты Госдумы и Минфин уже продумали предложения в действующее законодательство, которые нижняя палата парламента планирует рассмотреть до конца года.