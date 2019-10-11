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РИА Новости

В Госдуме планируют подготовить проект о перераспределении долгов регионов

12:27 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Володин. Архивное фото
АНОСИНО (Московская обл.), 11 окт - РИА Новости. Госдума в ближайшие месяцы планирует подготовить и принять законопроект, который позволит регионам не возвращать кредиты, взятые у министерства финансов, если эти средства будут вложены в инвестиционные проекты на территории субъекта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на деловом завтраке Сбербанка.
"Мы должны заранее понимать, будут ли регионы участвовать в реализации программы комплексного развития сельских территорий или, по причине того, что у них средств нет, не смогут этого сделать. Эта работа, которую нам необходимо будет провести вместе с Минфином, Минсельхозом и регионами", - заявил Володин.
В своем выступлении спикер ГД отметил, что на сегодняшний день большинство регионов являются реципиентами, нуждающимися в дополнительном финансировании из федерального бюджета, в этой связи она заключают соглашения с Минфином и получают бюджетные кредиты. Он отметил вероятность того, что далеко не все субъекты в итоге смогут позволить себе выполнить обязательства по такому займу. Именно поэтому, подчеркнул Володин, депутаты Госдумы и Минфин уже продумали предложения в действующее законодательство, которые нижняя палата парламента планирует рассмотреть до конца года.
"Буквально в ближайший месяц законодательство будет сформировано. Мы внесем предложение, которое позволит регионам, у которых есть долговые обязательства перед Минфином и федеральным бюджетом - речь идет о бюджетных кредитах, - использовать эти средства для реализации инвестиционных проектов в регионах. В этом случае Минфин им эти расходы будет засчитывать как возврат кредита. Это серьезный шаг, потому что речь идет о серьезных ресурсах - более 1 триллиона рублей. В ближайшие несколько недель, думаю, мы такое решение переложим на норму закона, и оно будет принято", - добавил Володин.
Российские рубли. Архивное фото
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Сбербанк РоссииМинистерство сельского хозяйства РФГосдума РФВячеслав ВолодинМосковская областьЭкономика
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