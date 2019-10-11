МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Газпром нефть" намерена к 2025 году увеличить выпуск автобензинов на 20% по сравнению с 2018 годом, говорится в презентации директора дирекции нефтепереработки компании Михаила Антонова, представленной на конференции "Argus Рынок нефтепродуктов 2019".
Выпуск керосина к 2025 году планируется нарастить на 60%, а дизельного топлива - на 40%. При этом производство высокосернистого мазута к этому времени компания намерена полностью прекратить.
В 2018 году объем производства автомобильного бензина "Газпром нефти" составил 8,86 миллиона тонн, дизтоплива - 12,32 миллиона тонн, реактивного топлива - 3,47 миллиона тонн. Производство мазута составило 6,2 миллиона тонн.