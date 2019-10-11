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РИА Новости
Война в Сирии

Генсек НАТО заявил Турции об обеспокоенности операцией на севере Сирии

12:15 11.10.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу на переговорах в Турции о своей обеспокоенности операцией на севере Сирии и рисками дестабилизации в регионе.
"Мы с министром Чавушоглу также обсудили текущую операцию Турции на севере Сирии. Я поделился с ним своей серьезной озабоченностью по поводу риска дальнейшей дестабилизации региона, эскалации напряженности и еще большего количества человеческих страданий", - заявил он на пресс-конференции в Стамбуле.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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