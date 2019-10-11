Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности

"Мы помним, как старший лейтенант Александр Прохоренко, попав в окружение под Пальмирой, вызвал огонь на себя. Как капитан Марат Ахметшин в одиночку противостоял 200 боевикам. Как майор Роман Филипов после крушения своего самолета вступил в неравный бой с террористами и не позволил захватить себя в плен. Как бойцы отряда специального назначения сражались с 300 боевиками и удержали стратегически важные высоты в районе Алеппо", — сказал министр.