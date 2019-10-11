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РИА Новости

Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности

12:13 11.10.2019 (обновлено: 19:51 11.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне "Донгуз", где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Минобороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства заявил, что существуют силы, которые пытаются принизить достижения России.
По словам министра, они, используя информационное пространство, "пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны".
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Шойгу не уточнил, о каких именно силах идет речь.
Министр подчеркнул, что в этих условиях "особенно важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание".
Между тем российские военные и в наши дни совершали настоящие подвиги, в частности в Сирии, напомнил Шойгу.

"Мы помним, как старший лейтенант Александр Прохоренко, попав в окружение под Пальмирой, вызвал огонь на себя. Как капитан Марат Ахметшин в одиночку противостоял 200 боевикам. Как майор Роман Филипов после крушения своего самолета вступил в неравный бой с террористами и не позволил захватить себя в плен. Как бойцы отряда специального назначения сражались с 300 боевиками и удержали стратегически важные высоты в районе Алеппо", — сказал министр.

И таких примеров, по словам Шойгу, множество.
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Шойгу: Россия продолжит создавать независимую систему вооружения
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияВ мире
Популярные комментарии
Слава русскому солдату!
11 октября, 13:19
Александр Русский
5610013
"Враждебные силы пытаются навязать россиянам "чуждую систему ценностей" и исказить историю" - к сожалению, у них это получается, в частности отношение к ВОСР и ее лидерам и царской семье, живой тому пример.
11 октября, 12:45
agent_anonimus
1411006
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