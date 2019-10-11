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РИА Новости

Путин пригласил страны СНГ, не входящие в ЕАЭС, на саммит в Петербург

12:10 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС, на неформальный саммит экономического объединения в Санкт-Петербурге 20 декабря.
"Мы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу договорились провести традиционную неформальную встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге и приглашаем всех лидеров СНГ присоединиться к нам, чтобы в дружеской, абсолютно неформальной обстановке в преддверие Нового года поговорить по текущим вопросам, обменяться мнениями о том, что мы могли бы сделать в наступающем году, сверить часы по актуальным международным вопросам", - сказал он, выступая на заседании Совета глав стран-участниц СНГ.
"Надо с коллегами по ЕврАзЭс еще посоветоваться, но, может быть, мы, чтобы нам не усугублять ситуацию заседаниями, мы бы вот в таком составе, имея в виду, что всех остальных могли бы пригласить в качестве гостей, посидели бы, пообсуждали бы текущие вопросы, а потом поехали бы на обед в неформальной обстановке. Обсудим еще, как сделать так, чтобы не перегружать какими-то протокольными заседаниями", - продолжил Путин.
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств
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