В Белокурихе пройдет заседание совета регионов Большого Алтая

"Основная тема совета – развитие торгово-экономического сотрудничества, транспортной и инженерной инфраструктуры для укрепления связей между соседними территориями. Заседание совета пройдет на уровне глав регионов, их заместителей, а также руководителей министерств, ответственных за экономическое развитие", - говорится в сообщении.