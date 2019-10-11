В Белокурихе пройдет заседание совета регионов Большого Алтая

БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Первое заседание экономического совета регионов Большого Алтая по развитию торгово-экономических отношений пройдет в пятницу на алтайском курорте Белокуриха, сообщает официальный сайт правительства региона.
К регионам Большого Алтая относятся Алтайский край, Республика Алтай, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, Восточно-Казахстанская область Казахстана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
"Основная тема совета – развитие торгово-экономического сотрудничества, транспортной и инженерной инфраструктуры для укрепления связей между соседними территориями. Заседание совета пройдет на уровне глав регионов, их заместителей, а также руководителей министерств, ответственных за экономическое развитие", - говорится в сообщении.
По итогам совета регионов Большого Алтая будет подписан меморандум об основных направлениях экономического сотрудничества.
Экономический совет регионов Большого Алтая – консультативный орган, созданный на основании решений 15-го заседания международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай".