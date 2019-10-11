Глава МИД Турции объяснил покупку российских систем ПВО С-400

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, так как не хочет быть вечным просителем у НАТО, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
"До сегодняшнего дня у Турции не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Все эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю - речь идет о естественной ротации, и я от души благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - сказал Чавушоглу.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
1 октября, 12:33Сказано в эфире"Большая игра в Индии". Чем ответят США на покупку Нью-Дели С-400США не должны диктовать Индии, покупать ей вооружение у России или нет, заявил глава МИД Индии. Однако Вашингтон обязательно будет бороться за свои экономические интересы, уверен эксперт Александр Кубышкин. Свое мнение он озвучил в эфире радио Sputnik.