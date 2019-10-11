Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T12:20Z
https://ria.ru/20191011/1559665839.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_0:42:2846:1643_1036x0_80_0_0_6c11275bbed54ecb53efea25c0363062.jpg
РИА Новости

Глава МИД Турции объяснил покупку российских систем ПВО С-400

12:08 11.10.2019 (обновлено: 12:20 11.10.2019)
3321
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, так как не хочет быть вечным просителем у НАТО, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
"До сегодняшнего дня у Турции не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Все эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю - речь идет о естественной ротации, и я от души благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - сказал Чавушоглу.
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
1 октября, 12:33Сказано в эфире
"Большая игра в Индии". Чем ответят США на покупку Нью-Дели С-400США не должны диктовать Индии, покупать ей вооружение у России или нет, заявил глава МИД Индии. Однако Вашингтон обязательно будет бороться за свои экономические интересы, уверен эксперт Александр Кубышкин. Свое мнение он озвучил в эфире радио Sputnik.
5672321
Обсудить 0
Мевлют ЧавушоглуF-35Йенс СтолтенбергВашингтон (штат)СШАС-400 «Триумф»РИА НовостиНАТОТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что С-400 создают риск для авиации союзников
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Чавушоглу обвинил в двуличии страны НАТО, осудившие операцию Турции в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал развод сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе, заявил Путин
Лента
новостей
Военный во время учений НАТО в Норвегии
Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
В Берлине прокомментировали угрозу Эрдогана открыть границы для беженцев
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
В Кремле прокомментировали идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ. 11 октября 2019
Американцы придумали изощренный повод для выхода из ДРСМД, заявил Путин
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала твит Трампа, процитировавшего ведущего Sputnik
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Донгуз, где проходит основной этап стратегического командно-штабного учения Центр-2019
Шойгу рассказал о силах, навязывающих россиянам чуждые ценности
Морские пехотинцы США во время учений НАТО Trident Juncture 18 в Исландии
Путин прокомментировал предстоящие масштабные учения НАТО в Европе
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. 27 апреля 2018
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния