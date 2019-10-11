Глава МИД Турции объяснил покупку российских систем ПВО С-400

"До сегодняшнего дня у Турции не было своей системы ПВО. По нашей просьбе в Турции устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания. Все эти системы очень хороши, но это временные решения. Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю - речь идет о естественной ротации, и я от души благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - сказал Чавушоглу.