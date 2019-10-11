Столтенберг заявил, что С-400 создают риск для авиации союзников

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу закупку Анкарой российских ЗРК С-400.
"Я неоднократно выражал свою озабоченность по поводу последствий этого решения", — заявил Столтенберг после переговоров.
По его словам, "существуют реальные проблемы", связанные несовместимостью С-400 с системами НАТО, и "потенциальным риском для воздушных судов союзников".
Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
Вашингтон требовал отказаться от сделки и закупить американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Анкара идти на уступки отказалась.