Столтенберг заявил, что С-400 создают риск для авиации союзников

БРЮССЕЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу закупку Анкарой российских ЗРК С-400.

"Я неоднократно выражал свою озабоченность по поводу последствий этого решения", — заявил Столтенберг после переговоров.

По его словам, "существуют реальные проблемы", связанные несовместимостью С-400 с системами НАТО, и "потенциальным риском для воздушных судов союзников".

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля.

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.