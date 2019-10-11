В Госдуме не исключили возможное восстановление авиасообщения с Украиной

"Владимир Зеленский начинает вспоминать, что обещал народу Украины быть президентом мира. Первые 100 дней ещё украинская власть ломала копья по поводу возвращения Крыма и капитуляции Донбасса, сегодня риторика начинает меняться. Не исключаю, что это всего лишь некий тест Зеленского по отношению к политическим противникам, мол, смотрите, я за восстановление сообщения с Россией. И если его противники не смогут дать серьезный отпор, то допускаю, что в ближайшем будущем в Украину полетят самолёты", - сказал Бальбек РИА Новости.