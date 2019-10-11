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РИА Новости

В Госдуме не исключили возможное восстановление авиасообщения с Украиной

11:35 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии прямого авиасообщения с РФ может быть "тестом для политических противников", оно может быть восстановлено, если эта идея не встретит серьезного отпора, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Зеленский в четверг заявил, что считает странным, что поезда в РФ ходят, а прямое авиасообщение отсутствует.
"Владимир Зеленский начинает вспоминать, что обещал народу Украины быть президентом мира. Первые 100 дней ещё украинская власть ломала копья по поводу возвращения Крыма и капитуляции Донбасса, сегодня риторика начинает меняться. Не исключаю, что это всего лишь некий тест Зеленского по отношению к политическим противникам, мол, смотрите, я за восстановление сообщения с Россией. И если его противники не смогут дать серьезный отпор, то допускаю, что в ближайшем будущем в Украину полетят самолёты", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он также отметил, что несмотря на все заявления Зеленского о нарастании санкций и помощи западных партеров, ему все равно придётся решать вопрос российско-украинских отношений.
"Я уверен, что гражданам Украины надоел конфликт и любые миротворческие шаги они воспримут одобрительно", - добавил парламентарий.
Авиасообщение между Россией и Грузией
9 октября, 10:01Сказано в эфире
"Чистая корысть". В Грузии подсчитали ущерб от запрета авиасообщения с РФВ Грузии оценили ущерб от запрета авиасообщения с Россией. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров, необходимо, чтобы из ситуации были сделаны не только экономические, но и политические выводы.
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Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийМоскваКрымВ мире
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