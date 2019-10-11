Москвичей предупредили о рассылке писем с вирусом по электронной почте

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) предупредил москвичей о рассылке писем с вирусом по электронной почте, в теме которых говорится о неких компенсационных выплатах, сообщили в пресс-службе департамента.

"Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы зафиксировал вредоносную рассылку, которая приходит москвичам по электронной почте. Письмо с темой "Ваши компенсационные выплаты заканчиваются 14.10.2019. Информация в приложенном файле." рассылается горожанам с электронной почты no-reply@md.mos.ru якобы от лица многофункциональных центров "Мои документы", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты ДИТ установили, что неизвестными злоумышленниками проведена подмена адреса электронной почты отправителя. Письма направляются с сервера, зарегистрированного в другой стране.