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РИА Новости
Культура

Ким Кардашьян опубликовала фотографии с крещения в Армении

11:14 11.10.2019
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© SputnikАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян в Ереване
© Sputnik
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме фотографии с крещения, которое прошло в Армении во время ее визита в эту страну.
На кадрах, которые сделали в Эчмиадзинском кафедральном соборе, где состоялось таинство, Ким Кардашьян была вместе со своими детьми, которые также приняли крещение.
"Спасибо тебе, Армения, за такое незабываемое путешествие. Так благословенно, что я была крещена вместе с моими детьми в главном соборе Армении, который иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви. Эта церковь была построена в 303 году нашей эры". — написала Кардашьян.
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее сестра Кортни приняли крещение 9 октября. Для них выбрали христианские имена Эгине и Гаяне, заявил диакон Наири Срапионян, ставший крестным отцом сестер и их шестерых детей.
Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
9 октября, 14:45РИА Новости
Визит дивы: Ким Кардашьян в Ереване
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