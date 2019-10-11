Ким Кардашьян опубликовала фотографии с крещения в Армении

"Спасибо тебе, Армения, за такое незабываемое путешествие. Так благословенно, что я была крещена вместе с моими детьми в главном соборе Армении, который иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви. Эта церковь была построена в 303 году нашей эры". — написала Кардашьян.