Ким и Кортни Кардашьян приняли крещение в Армении

Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.
Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.
Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.
Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.
Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.
Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.
Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.
Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.
На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.
На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.
Конгресс собрал участников из 70 стран.
Конгресс собрал участников из 70 стран.
Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".
Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".
Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса.
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.
Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.
Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.
Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.
Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.
На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.
Конгресс собрал участников из 70 стран.
Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".
Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса.
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.