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РИА Новости

Ким и Кортни Кардашьян приняли крещение в Армении

21:34 09.10.2019 (обновлено: 21:35 09.10.2019)
2024
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее сестра Кортни приняли крещение в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине, для них выбрали христианские имена Эгине и Гаяне, заявил диакон Наири Срапионян, ставший крестным отцом сестер и их шестерых детей.
Ранее директор информационной службы Армянской апостольской церкви иерей Ваграм Меликян сообщил РИА Новости, что 7 октября Кардашьян крестила в Эчмиадзине своих детей. В среду диакон Наири Срапионян заявил Sputnik Армения, что таинство крещения в тот день приняли не только трое младших детей Ким Кардашьян, но и сама телезвезда, а также ее сестра Кортни со своими детьми.
Визит дивы: Ким Кардашьян в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
1 из 11

Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure

Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
2 из 11

Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками.

© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
© Sputnik / Асатур Есаянц

Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
3 из 11

Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
4 из 11

Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
5 из 11

Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
6 из 11

На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Конгресс собрал участников из 70 стран.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
7 из 11

Конгресс собрал участников из 70 стран.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
8 из 11

Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure

Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
9 из 11

Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров.

© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure

Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян с картиной на форуме Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
10 из 11

Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure
© Sputnik / Асатур Есаянц

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
11 из 11

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
1 из 11

Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11

Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками.

© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
3 из 11

Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.

© Sputnik / Асатур Есаянц
4 из 11

Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
5 из 11

Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
6 из 11

На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.

© Sputnik / Асатур Есаянц
7 из 11

Конгресс собрал участников из 70 стран.

© Sputnik / Асатур Есаянц
8 из 11

Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".

© Sputnik / Асатур Есаянц
9 из 11

Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров.

© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
10 из 11

Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure
11 из 11

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
"Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгине, а для ее сестры — Гаяне. Мы предложили эти имена, согласно церковному порядку, они согласились… Честно говоря, детей было так много, что я уже не помню всех имен. Они все еще должны отправить нам свои данные для записи в журнале", - приводит слова Срапионяна Sputnik Армения.
По словам священнослужителя, о визите звездного семейства в Эчмиадзин знали с утра, однако какая роль достанется лично ему, не было известно до самого последнего момента. "О том, что обряд крещения проводить буду я и сам же стану крестным отцом, узнал за несколько часов до таинства. Я не волновался. Конечно, не каждый день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта", - добавил Срапионян.
Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
21 сентября, 04:08РИА Новости
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Первопрестольный Святой Эчмиадзин - монастырь в 20 километрах к западу от Еревана, где расположена резиденция Католикоса всех армян Гарегина II. Кафедральный собор Эчмиадзина - древнейший храм Армении, основанный в четвертом веке. По преданию, место его строительства указал основателю Армянской церкви святому Григорию Просветителю сошедший с небес Господь (этим преданием объясняется и название Эчмиадзин (в переводе "Сошел Единородный").
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