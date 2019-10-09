Ким и Кортни Кардашьян приняли крещение в Армении

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване

© Sputnik / Асатур Есаянц Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване

ЕРЕВАН, 9 окт – РИА Новости. Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее сестра Кортни приняли крещение в духовном центре Армянской апостольской церкви – Первопрестольном Святом Эчмиадзине, для них выбрали христианские имена Эгине и Гаяне, заявил диакон Наири Срапионян, ставший крестным отцом сестер и их шестерых детей.

Ранее директор информационной службы Армянской апостольской церкви иерей Ваграм Меликян сообщил РИА Новости, что 7 октября Кардашьян крестила в Эчмиадзине своих детей. В среду диакон Наири Срапионян заявил Sputnik Армения, что таинство крещения в тот день приняли не только трое младших детей Ким Кардашьян, но и сама телезвезда, а также ее сестра Кортни со своими детьми.

Визит дивы: Ким Кардашьян в Ереване © Sputnik / Асатур Есаянц Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян. 1 из 11 Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян. © Sputnik / Асатур Есаянц © REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками. 2 из 11 Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками. © REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure © Sputnik / Асатур Есаянц Телезвезда возложила алые розы к вечному огню. 3 из 11 Телезвезда возложила алые розы к вечному огню. © Sputnik / Асатур Есаянц © Sputnik / Асатур Есаянц Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд. 4 из 11 Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд. © Sputnik / Асатур Есаянц © Sputnik / Асатур Есаянц Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян. 5 из 11 Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян. © Sputnik / Асатур Есаянц © Sputnik / Асатур Есаянц На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник. 6 из 11 На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник. © Sputnik / Асатур Есаянц © Sputnik / Асатур Есаянц Конгресс собрал участников из 70 стран. 7 из 11 Конгресс собрал участников из 70 стран. © Sputnik / Асатур Есаянц © Sputnik / Асатур Есаянц Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века". 8 из 11 Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века". © Sputnik / Асатур Есаянц © REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров. 9 из 11 Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров. © REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure © REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса. 10 из 11 Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса. © REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure © Sputnik / Асатур Есаянц Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване. 11 из 11 Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване. © Sputnik / Асатур Есаянц 1 из 11 Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян. © Sputnik / Асатур Есаянц 2 из 11 Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками. © REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure 3 из 11 Телезвезда возложила алые розы к вечному огню. © Sputnik / Асатур Есаянц 4 из 11 Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд. © Sputnik / Асатур Есаянц 5 из 11 Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян. © Sputnik / Асатур Есаянц 6 из 11 На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник. © Sputnik / Асатур Есаянц 7 из 11 Конгресс собрал участников из 70 стран. © Sputnik / Асатур Есаянц 8 из 11 Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века". © Sputnik / Асатур Есаянц 9 из 11 Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров. © REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure 10 из 11 Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса. © REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure 11 из 11 Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване. © Sputnik / Асатур Есаянц

"Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгине, а для ее сестры — Гаяне. Мы предложили эти имена, согласно церковному порядку, они согласились… Честно говоря, детей было так много, что я уже не помню всех имен. Они все еще должны отправить нам свои данные для записи в журнале", - приводит слова Срапионяна Sputnik Армения.

По словам священнослужителя, о визите звездного семейства в Эчмиадзин знали с утра, однако какая роль достанется лично ему, не было известно до самого последнего момента. "О том, что обряд крещения проводить буду я и сам же стану крестным отцом, узнал за несколько часов до таинства. Я не волновался. Конечно, не каждый день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта", - добавил Срапионян.

Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).