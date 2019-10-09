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РИА Новости

Визит дивы: Ким Кардашьян в Ереване

14:45 09.10.2019 (обновлено: 16:44 09.10.2019)
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Американская модель и актриса Ким Кардашьян прилетела в Армению, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям. Поездка звезды на историческую родину — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Асатур Есаянц

Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
1 из 11

Ким Кардашьян в Ереване посетила мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвященный жертвам геноцида армян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure

Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
2 из 11

Ким приехала сюда с сестрой Кортни и племянниками.

© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
© Sputnik / Асатур Есаянц

Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
3 из 11

Телезвезда возложила алые розы к вечному огню.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
4 из 11

Ким Кардашьян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
5 из 11

Это уже вторая поездка Ким Кардашьян в Ереван. Впервые она была здесь в 2015 году на мероприятиях, посвященных 100-летию геноцида армян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
6 из 11

На сей раз теледива прилетела на Всемирный конгресс по информационным технологиям, который стартовал в столице Армении в понедельник.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Конгресс собрал участников из 70 стран.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
7 из 11

Конгресс собрал участников из 70 стран.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
8 из 11

Лидеры отрасли, инвесторы, ученые и представители СМИ обсуждают здесь достижения и перспективы "цифрового века".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure

Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
9 из 11

Ким Кардашьян стала одним из приглашенных спикеров.

© REUTERS / Hayk Baghdasaryan/Photolure
© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure

Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян с картиной на форуме Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
10 из 11

Телезвезда рассказала о своем опыте ведения бизнеса.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan/Photolure
© Sputnik / Асатур Есаянц

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян во время форума Всемирного конгресса информационных технологий в Ереване
11 из 11

Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе информационных технологий в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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Кимберли КардашянЕреванФото
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