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РИА Новости

В Красноярском крае зацвели весенние цветы

09:32 11.10.2019 (обновлено: 09:33 11.10.2019)
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© Фото : Русское географическое общество/Элинор ПэйтВесенние цветы во время цветения в парке "Шушенский бор" на юге Краснодарского края
Весенние цветы во время цветения в парке Шушенский бор на юге Краснодарского края
© Фото : Русское географическое общество/Элинор Пэйт
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Ученые зафиксировали необычное повторное цветение весенних растений в национальном парке "Шушенский бор" на юге Красноярского края, где уже зафиксированы первые заморозки, сообщается на сайте Русского географического общества.
"В национальном парке "Шушенский бор" на юге Красноярского края, несмотря на ночные заморозки и иней по утрам, повторно зацвели сразу несколько весенних растений – ветреница, клевер и люцерна посевная", - говорится в сообщении.
© Фото : Русское географическое общество/Элинор ПэйтВесенние цветы во время цветения в парке "Шушенский бор" на юге Краснодарского края
Весенние цветы во время цветения в парке Шушенский бор на юге Краснодарского края
© Фото : Русское географическое общество/Элинор Пэйт
Весенние цветы во время цветения в парке "Шушенский бор" на юге Краснодарского края
В сообщении отмечается, что ученых поразила ветреница лесная, пик ее цветения приходится на середину мая, и за последние десять лет данных о ее вторичном цветении у сотрудников нацпарка нет. Клевер красный цветет до начала сентября, однако в октябре при температуре минус пять это растение обычно уже не цветет.
© Фото : Русское географическое общество/Элинор ПэйтВесенние цветы во время цветения в парке "Шушенский бор" на юге Краснодарского края
Весенние цветы во время цветения в парке Шушенский бор на юге Краснодарского края
© Фото : Русское географическое общество/Элинор Пэйт
Весенние цветы во время цветения в парке "Шушенский бор" на юге Краснодарского края
Повторное цветение не носит массового характера. Цветут отдельные растения вблизи водоёмов, где более мягкий микроклимат. Ученые предполагают, что явление, вероятнее всего, условлено климатическими особенностями 2019 года - прохладным дождливым летом и мягкой затяжной осенью.
© Фото : Русское географическое общество/Элинор ПэйтВесенние цветы во время цветения в парке "Шушенский бор" на юге Краснодарского края
Весенние цветы во время цветения в парке Шушенский бор на юге Краснодарского края
© Фото : Русское географическое общество/Элинор Пэйт
Весенние цветы во время цветения в парке "Шушенский бор" на юге Краснодарского края
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Русское географическое обществоКрасноярский крайОбщество
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