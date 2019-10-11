В Красноярском крае зацвели весенние цветы

"В национальном парке "Шушенский бор" на юге Красноярского края, несмотря на ночные заморозки и иней по утрам, повторно зацвели сразу несколько весенних растений – ветреница, клевер и люцерна посевная", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что ученых поразила ветреница лесная, пик ее цветения приходится на середину мая, и за последние десять лет данных о ее вторичном цветении у сотрудников нацпарка нет. Клевер красный цветет до начала сентября, однако в октябре при температуре минус пять это растение обычно уже не цветет.