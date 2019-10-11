В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругается на девятиклассников за плохое поведение, а некоторых даже бьет. По факту произошедшего прокуратура и СК начали проверку.

"Уже даны профессиональные оценки, правоохранительные органы работают. Реакция руководства школы и руководства образования Тюменского района известна: поведение учителя несовместимо ни с профессиональной этикой, ни с правовой точки зрения, поэтому учитель уволен", – сказал собеседник агентства.

По его словам, родителям и детям руководство школы принесло извинения за поведение педагога, с детьми работают психологи. При этом, как отметил Степанов, много людей, в том числе ученики и родители, встают на сторону учителя.

"Его очень хорошо характеризуют, что это добрый, интересный учитель. Но мы видим по видеоматериалам, что человек не совладал психологически с ситуацией, находится в состоянии аффекта. Конечно, это непрофессионально, это не обсуждается уже. Его оценку с правовой точки зрения дадут правоохранительные органы. Но для нас очень важно, что физически ни один ребенок не пострадал, что родители сегодня в большинстве своем не требуют крови", – пояснил детский омбудсмен.

Он добавил, что произошедший инцидент выявил несколько направлений, над которыми предстоит работать, в том числе тренинги профессионального поведения в подобных ситуациях и их профилактика, работа с педагогическим сообществом по вопросам стрессоустойчивости.