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РИА Новости

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

09:06 11.10.2019 (обновлено: 09:40 11.10.2019)
7799
Стоп-кадр видео агрессивного поведения учителя ОБЖ в поселке Боровский
Стоп-кадр видео агрессивного поведения учителя ОБЖ в поселке Боровский
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
Ранее в соцсетях появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругается на девятиклассников за плохое поведение, а некоторых даже бьет. По факту произошедшего прокуратура и СК начали проверку.
"Уже даны профессиональные оценки, правоохранительные органы работают. Реакция руководства школы и руководства образования Тюменского района известна: поведение учителя несовместимо ни с профессиональной этикой, ни с правовой точки зрения, поэтому учитель уволен", – сказал собеседник агентства.
По его словам, родителям и детям руководство школы принесло извинения за поведение педагога, с детьми работают психологи. При этом, как отметил Степанов, много людей, в том числе ученики и родители, встают на сторону учителя.
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"Его очень хорошо характеризуют, что это добрый, интересный учитель. Но мы видим по видеоматериалам, что человек не совладал психологически с ситуацией, находится в состоянии аффекта. Конечно, это непрофессионально, это не обсуждается уже. Его оценку с правовой точки зрения дадут правоохранительные органы. Но для нас очень важно, что физически ни один ребенок не пострадал, что родители сегодня в большинстве своем не требуют крови", – пояснил детский омбудсмен.
Он добавил, что произошедший инцидент выявил несколько направлений, над которыми предстоит работать, в том числе тренинги профессионального поведения в подобных ситуациях и их профилактика, работа с педагогическим сообществом по вопросам стрессоустойчивости.
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"Сейчас в школе работает районная комиссия, прокуратура занимается этим делом. Все будет очень тщательно разобрано: что явилось причиной, почему так повели себя дети, почему так повел себя учитель. Но понятно, что этот инцидент для нас – очень серьезный урок, и из него будут сделаны выводы", – заключил Степанов.
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Следственный комитет РФТюменская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Наша дерьмократическая система воспитала такую молодежь, что не далеко не каждый преподаватель сможет выдержать их издевки.
11 октября, 09:10
sserj1679
4800113
Ужас!!! Своими вот этими «професиональными оценками случившегося» рушат все постулаты об учителе, и о том что нужно его уважать! теперь яркие отморозки будут собираться в группы, доводить учителя до истерики и потом невинно ждать «професианальгой оценки» очередного «Степанова» или кто там ее дает!!! опомнитесь
11 октября, 09:44
Александр Русский
4300101
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