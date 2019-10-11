В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. МВД Саратова задержало мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщили в Следственном комитете.
Ранее СМИ писали, что полицейским пришлось вести его через толпу, требовавшую самосуда.
Ребенок пропал в среду утром по дороге в школу. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" начали поиски.
В ночь на пятницу девочку нашли мертвой, однако официальная причина смерти не называлась. При этом в соцсетях распространилась ориентировка на неизвестного мужчину 30-40 лет, который мог быть причастен к случившемуся.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На место выехали криминалисты центрального аппарата СК.