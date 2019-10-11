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РИА Новости

В Саратове три человека пострадали в ДТП со скорой помощью

08:21 11.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Три человека пострадали в Саратове в результате столкновения в пятницу утром машины скорой помощи и легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу утром в Саратове на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная опрокинулась на бок в результате столкновения с автомобилем "Нива", информация о пострадавших уточнялась. ГИБДД начало проверку по факту аварии.
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"По предварительным данным, пострадали 66-летний водитель скорой помощи и его 64-летняя пассажирка, они доставлены в больницу. Также травмы получила 47-летняя пассажирка "Нивы". Предварительно, скорая помощь ехала в больницу, доставляла больных", - сказала собеседница агентства.
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ГИБДД МВД РФСаратовПроисшествия
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