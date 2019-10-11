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РИА Новости

Скорая помощь опрокинулась в Саратове после столкновения с "Нивой"

07:47 11.10.2019 (обновлено: 10:06 11.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой ОГИБДД по Саратову ДТП со скорой помощью в Саратове. 11 октября 2019
ДТП со скорой помощью в Саратове. 11 октября 2019
© Фото : предоставлено пресс-службой ОГИБДД по Саратову
САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу в Саратове опрокинулась на бок в результате столкновения с легковым автомобилем, информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
"По предварительным данным, в 7.30 (6.30 мск) на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная произошло столкновение автомобилей "Нива" и "Газели" скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация о пострадавших уточняется", - сказали в пресс-службе.
Из фотографии, предоставленной пресс-службой, следует, что автомобиль скорой помощи после столкновения опрокинулся на бок.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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