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РИА Новости

Следователи пришли к "Свидетелям Иеговы"* в Алма-Ате по делу о педофилии

06:38 11.10.2019 (обновлено: 12:49 11.10.2019)
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Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации
Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации
Свидетели Иеговы. Фото с официального сайта организации. Архивное фото
АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. Полиция казахстанской Алма-Аты проверяет информацию о возможной причастности некоторых участников религиозной организации "Свидетели Иеговы"* к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба городской полиции.
Как сообщается в релизе, в среду полицейские проводили следственные мероприятия в служебных помещениях "Свидетелей Иеговы"* и по местам жительства отдельных участников организации.
Основанием стали материалы досудебных расследований, начатых по заявлениям граждан по статье "Неоднократные половые сношения или действия сексуального характера с лицом до 16 лет".
"Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста", — говорится в сообщении.
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Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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религияСвидетели ИеговыРоссияКазахстанВ мире
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