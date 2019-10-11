Следователи пришли к "Свидетелям Иеговы"* в Алма-Ате по делу о педофилии

АЛМА-АТА, 11 окт — РИА Новости. Полиция казахстанской Алма-Аты проверяет информацию о возможной причастности некоторых участников религиозной организации "Свидетели Иеговы"* к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба городской полиции.

Как сообщается в релизе, в среду полицейские проводили следственные мероприятия в служебных помещениях "Свидетелей Иеговы"* и по местам жительства отдельных участников организации.

Основанием стали материалы досудебных расследований, начатых по заявлениям граждан по статье "Неоднократные половые сношения или действия сексуального характера с лицом до 16 лет".

"Следствием проверяется версия совершения подозреваемыми ряда преступлений против половой неприкосновенности лиц, заведомо не достигших 16-летнего возраста", — говорится в сообщении.

Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.