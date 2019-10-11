В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пропавшую в среду в Саратове девятилетнюю девочку обнаружили мертвой. Об этом РИА Новости в пятницу сообщил зампред правительства области Роман Бусаргин.

"У меня есть плохая информация", — сказал он в ответ на вопрос о том, действительно ли найдено тело девочки.

Бусаргин добавил, что остальные комментарии должны давать компетентные органы.

Исчезновение ребенка

В среду девочка вышла в 07.30 (06.30 мск) из дома на Высокой улице в школу на 2-м Магнитном проезде, но пропала по пути. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", полиция в тот же день приступила к поиску. Также ребенка искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". МЧС сделало смс-рассылку о розыске ребенка.

Когда в интернете появились первые, еще официально не подтвержденные данные об обнаружении тела, поисковую операцию приостановили.

Вечером в четверг в соцсетях распространили фотокопию ориентировки-задания, где указано о розыске неизвестного мужчины в возрасте 30-40 лет по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению девочки. В пресс-службе ГУ МВД России по области информацию о распространении ориентировки не подтвердили. Однако детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что ориентировка достоверна.

Задержание подозреваемого

Позже стало известно о том, что подозреваемого в убийстве девочки задержали, при этом, как сообщает телеканал "Звезда" , он уже сознался в содеянном.

Жители устроили стихийный митинг, потребовав выдать им задержанного. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как толпа окружила машину полицейских, намереваясь устроить самосуд над подозреваемым. Предположительно, злоумышленник в этот момент находился в салоне автомобиля.

Полицейские призвали людей разойтись. Также сообщалось о применении спецсредств, чтобы остановить толпу.