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РИА Новости

Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch

04:17 11.10.2019
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, который принадлежит интернет-гиганту Amazon.
Верифицированный аккаунт президента США появился в сети в четверг, чуть более чем за год до президентских выборов 2020 года.
Первая трансляция началась уже в четверг по адресу https://www.twitch.tv/donaldtrump. В настоящее время аккаунт показывает в прямом эфире выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.
За неполный день аккаунт Трампа уже собрал уже почти 10 тысяч фолловеров. Для сравнения, в Twitter на записи Трампа подписаны 65 миллионов аккаунтов.
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