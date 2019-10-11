ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завел аккаунт на стриминговом сервисе Twitch, который принадлежит интернет-гиганту Amazon.
Верифицированный аккаунт президента США появился в сети в четверг, чуть более чем за год до президентских выборов 2020 года.
Первая трансляция началась уже в четверг по адресу https://www.twitch.tv/donaldtrump. В настоящее время аккаунт показывает в прямом эфире выступление Трампа перед сторонниками в Миннеаполисе.
За неполный день аккаунт Трампа уже собрал уже почти 10 тысяч фолловеров. Для сравнения, в Twitter на записи Трампа подписаны 65 миллионов аккаунтов.