В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"По статистике, более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом неисправная электропроводка становится их причиной почти в 40% случаев. В два раза меньше возгораний от печного отопления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, надзорные органы министерства приступили в регионах страны к профилактической операции "Отопление". В ее рамках дополнительные профилактические мероприятия пройдут также на объектах образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер, энергетики и отопительного комплекса. Ежегодно в ходе такой операции удается охватить порядка 400 тысяч человек.

"Особое внимание уделяется местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения. Среди них - многодетные семьи, одинокие граждане и нуждающиеся в посторонней помощи", - отметил представитель ведомства. Он уточнил, что органами государственного пожарного надзора взяты на учет более 1,6 тысячи мест их проживания. На безвозмездной основе в их домах уже установлено почти 200 тысяч автономных пожарных извещателей.