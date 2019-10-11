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РИА Новости

В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах

03:42 11.10.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Причиной почти каждого второго пожара в жилых домах россиян является неисправная электропроводка, возгораний домов от печного отопления вдвое меньше, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"По статистике, более 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом неисправная электропроводка становится их причиной почти в 40% случаев. В два раза меньше возгораний от печного отопления", - сказал собеседник агентства.
По его словам, надзорные органы министерства приступили в регионах страны к профилактической операции "Отопление". В ее рамках дополнительные профилактические мероприятия пройдут также на объектах образования, здравоохранения, социальной и коммунальной сфер, энергетики и отопительного комплекса. Ежегодно в ходе такой операции удается охватить порядка 400 тысяч человек.
"Особое внимание уделяется местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения. Среди них - многодетные семьи, одинокие граждане и нуждающиеся в посторонней помощи", - отметил представитель ведомства. Он уточнил, что органами государственного пожарного надзора взяты на учет более 1,6 тысячи мест их проживания. На безвозмездной основе в их домах уже установлено почти 200 тысяч автономных пожарных извещателей.
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С начала проведения профилактической акции "Отопление" за несоблюдение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено свыше 200 юридических и 400 должностных лиц, а также более тысячи граждан. "В органы власти и уполномоченные организации направлено порядка 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности", - резюмировал собеседник агентства.
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