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РИА Новости
Война в Сирии

В офисе американского сенатора признали, что его разыграли Вован и Лексус

03:31 11.10.2019 (обновлено: 12:46 11.10.2019)
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© AP Photo / Jim Cole, FileСенатор США Линдси Грэм
Сенатор США Линдси Грэм
© AP Photo / Jim Cole, File
Сенатор США Линдси Грэм. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Представители сенатора-республиканца Линдси Грэма признали, что политик стал жертвой розыгрыша российских пранкеров, пишет Politico.
Сообщается, что речь идет о состоявшемся в августе телефонном разговоре Грэма с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), один из которых выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.
"Нам удавалось предотвратить многие попытки разыграть сенатора Грэма, но на этот раз они проскользнули в щель. Они добрались до него", — заявил представитель политика Кевин Грэм.
Издание сообщает, что Лексус предоставил им аудиозапись разговора. Из записи, в частности, следует, что Грэм выражал симпатии турецкой стороне в связи с "курдской проблемой" и описывал курдов как "угрозу".
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При этом после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии Грэм стал одним из инициаторов проекта, который предусматривает введение санкции против активов высшего руководства Турции, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

*Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Хулуси АкарЛиндси ГрэмСирияВ мире
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А сколько они еще не признали, продолжают лгать
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Семенов Алексей
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