В офисе американского сенатора признали, что его разыграли Вован и Лексус

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Представители сенатора-республиканца Линдси Грэма признали, что политик стал жертвой розыгрыша российских пранкеров, пишет Представители сенатора-республиканца Линдси Грэма признали, что политик стал жертвой розыгрыша российских пранкеров, пишет Politico

Сообщается, что речь идет о состоявшемся в августе телефонном разговоре Грэма с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), один из которых выдал себя за министра обороны Турции Хулуси Акара.

"Нам удавалось предотвратить многие попытки разыграть сенатора Грэма, но на этот раз они проскользнули в щель. Они добрались до него", — заявил представитель политика Кевин Грэм.

Издание сообщает, что Лексус предоставил им аудиозапись разговора. Из записи, в частности, следует, что Грэм выражал симпатии турецкой стороне в связи с "курдской проблемой" и описывал курдов как "угрозу".

При этом после начала турецкой военной операции на северо-востоке Сирии Грэм стал одним из инициаторов проекта, который предусматривает введение санкции против активов высшего руководства Турции, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.