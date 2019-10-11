Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.
Полиция начала искать девочку в среду. Она в среду в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу волонтеры остановили поиски "до проверки информации".
"У меня есть плохая информация", - ответил Бусаргин на вопрос о том, действительно ли найдено тело девочки.
Он добавил, что остальные комментарии по этой теме должны давать "компетентные органы".
В четверг вечером в соцсетях распространили фотокопию ориентировки-задания, в которой указано о розыске неизвестного мужчины 30-40 лет по подозрению в убийстве, который якобы причастен к исчезновению ребенка. В пресс-службе областного главка МВД информацию о распространении ориентировки не подтвердили. Однако детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя заявила РИА Новости, что ориентировка на неизвестного мужчину, который может быть причастен к пропаже девочки в Саратове, является достоверной.