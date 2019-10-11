Пропавшую в Саратове девятилетнюю девочку нашли мертвой

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Девятилетняя девочка, пропавшая в Саратове в среду по пути из дома в школу, найдена мертвой, сообщил РИА Новости в пятницу зампред правительства области Роман Бусаргин.

Полиция начала искать девочку в среду. Она в среду в 07.30 (06.30 мск) ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Девочку наряду с полицией искали волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу волонтеры остановили поиски "до проверки информации".

"У меня есть плохая информация", - ответил Бусаргин на вопрос о том, действительно ли найдено тело девочки.

Он добавил, что остальные комментарии по этой теме должны давать "компетентные органы".