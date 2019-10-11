"Кровь из ушей": Бузова ответила на критику своей музыки

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила слушателям на критику своей музыки, ответами артистки делится журнал StarHit.
В частности, Бузовой задали вопрос о том, когда она завершит творческую карьеру.
"Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже", — спросила одна из поклонниц певицы.
Артистка в ответ поблагодарила, что ее слушают "через силу".
"То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя", — сказала Бузова.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире телеканала "НТВ" резко высказался о популярности певицы и выразил надежду, что ей удастся в будущем выйти замуж.