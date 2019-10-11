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РИА Новости

"Кровь из ушей": Бузова ответила на критику своей музыки

02:35 11.10.2019
23846
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила слушателям на критику своей музыки, ответами артистки делится журнал StarHit.
В частности, Бузовой задали вопрос о том, когда она завершит творческую карьеру.
"Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже", — спросила одна из поклонниц певицы.
Артистка в ответ поблагодарила, что ее слушают "через силу".
"То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя", — сказала Бузова.
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Шоу-бизнесОльга БузоваМоскваРоссия
Популярные комментарии
Мне одного кровотечения от случайно услышанного фрагмента ее творчества в такси, хватило, что бы держать подальше от этих двух слов "Ольга Бузова"
11 октября, 03:19
Эрика Хы
3230011
Творческую карьеру? Ахахахааа..... Твориха выискалась.
11 октября, 04:55
ЛКЛысый Кучерявый
2260001
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