Милонов поставил диагноз Бузовой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отозвался о популярности певицы и ведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает телеканал "НТВ".
"Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно. Но я надеюсь, что не все закончено", — сказал Милонов.
По его словам, Бузовой следует распрощаться со своим прошлым и начать "жить нормальной жизнью".
Парламентарий выразил надежду, что певица в будущем сможет выйти замуж. Он порекомендовал ей вступать в брак не ради выгоды, "продавая рекламное время", а по-настоящему.