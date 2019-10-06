Милонов поставил диагноз Бузовой

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отозвался о популярности певицы и ведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает телеканал Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отозвался о популярности певицы и ведущей Ольги Бузовой. Об этом сообщает телеканал "НТВ"

"Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно. Но я надеюсь, что не все закончено", — сказал Милонов.

По его словам, Бузовой следует распрощаться со своим прошлым и начать "жить нормальной жизнью".