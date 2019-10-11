Посольство России не получало просьбы о встречах депутатов в аэропортах США

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Российское посольство в США пока не получало просьбы руководства Госдумы о том, чтобы дипломаты встречали российских депутатов в американских аэропортах, но ответственно относится к своим обязанностям по сопровождению официальных делегаций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

После допроса депутата Инги Юмашевой сотрудниками ФБР в аэропорту США глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов Государственной думы, посещающих США с официальным визитом, в аэропорту встречали сотрудники российского посольства.

"Мы не получали никаких официальных обращений от руководства Государственной думы Российской Федерации, связанных с обеспечением пребывания законодателей в США. Исходим из того, что если такой запрос и будет, то он поступит в первую очередь в министерство иностранных дел. Со своей стороны, хотели бы подчеркнуть, что защита интересов и прав российских граждан, независимо от их статуса и должности, на территории США является неизменным приоритетом в работе посольства", - сказал посол Антонов.

Он напомнил, что в обязанности посольства входит обеспечение деятельности, включая встречу и проводы, российских официальных делегаций, и отметил, что к обязанностям дипведомство относится "с особой щепетильностью и ответственностью".

"Мы уже дали свои оценки ситуации, сложившейся вокруг прилета депутата И.А.Юмашевой на Форум "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско. Назвали такие американские шаги недружественными и неприемлемыми. Ждем ответа на наш демарш в госдеп", - добавил посол.

Как сообщил Слуцкий, с соответствующей просьбой он обратился к послу России в США Анатолию Антонову. Он уточнил, что никаких претензий к посольству нет, речь идет об углублении профессионального взаимодействия между Госдумой и посольством.