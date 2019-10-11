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РИА Новости

Посольство России не получало просьбы о встречах депутатов в аэропортах США

01:55 11.10.2019
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© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон
© Flickr / Adam Fagen
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Российское посольство в США пока не получало просьбы руководства Госдумы о том, чтобы дипломаты встречали российских депутатов в американских аэропортах, но ответственно относится к своим обязанностям по сопровождению официальных делегаций, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
После допроса депутата Инги Юмашевой сотрудниками ФБР в аэропорту США глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов Государственной думы, посещающих США с официальным визитом, в аэропорту встречали сотрудники российского посольства.
"Мы не получали никаких официальных обращений от руководства Государственной думы Российской Федерации, связанных с обеспечением пребывания законодателей в США. Исходим из того, что если такой запрос и будет, то он поступит в первую очередь в министерство иностранных дел. Со своей стороны, хотели бы подчеркнуть, что защита интересов и прав российских граждан, независимо от их статуса и должности, на территории США является неизменным приоритетом в работе посольства", - сказал посол Антонов.
Он напомнил, что в обязанности посольства входит обеспечение деятельности, включая встречу и проводы, российских официальных делегаций, и отметил, что к обязанностям дипведомство относится "с особой щепетильностью и ответственностью".
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"Мы уже дали свои оценки ситуации, сложившейся вокруг прилета депутата И.А.Юмашевой на Форум "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско. Назвали такие американские шаги недружественными и неприемлемыми. Ждем ответа на наш демарш в госдеп", - добавил посол.
Как сообщил Слуцкий, с соответствующей просьбой он обратился к послу России в США Анатолию Антонову. Он уточнил, что никаких претензий к посольству нет, речь идет об углублении профессионального взаимодействия между Госдумой и посольством.
В начале октября Антонов сообщил, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву по прибытии на форум "Диалог Форт Росс" провели в отдельную комнату в аэропорту Нью-Йорка. У нее забрали документы, а представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Юлия Юзик
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ФБРИнга ЮмашеваГосударственный департамент СШАПосольство РФ в СШААнатолий АнтоновСШАПолитика
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