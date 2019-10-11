На борту МКС откроют первую российскую научную лабораторию

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На борту российского сегмента Международной космической станции появится первая комплексная многофункциональная научная лаборатория для проведения различных физических экспериментов в условиях невесомости, сообщили РИА Новости в Объединенном институте высоких температур (ОИВТ) РАН.

Ранее для каждого эксперимента на МКС использовался отдельный научный прибор. Летная космическая лаборатория станет первой подобного класса. В ее состав войдет научная аппаратура, разрабатываемая для реализации космических экспериментов "Кулон-магнит", "Кулон-плазма", "Пыль-УФ", "Дисперсия" и другие.

"Объединенный институт высоких температур РАН, РКК "Энергия", МФТИ и АО "Лазерные системы" заключили четырехстороннее соглашение о создании научно-исследовательской лаборатории активных дисперсных сред в микрогравитации на борту МКС. Лаборатория создается на базе Отдела пылевой плазмы ОИВТ РАН и лаборатории физики активных сред и систем МФТИ. Работы в лаборатории включены в долгосрочную программу работ на МКС", — сообщили в пресс-службе института.

Там рассказали, что научная деятельность лаборатории будет направлена на реализацию космических экспериментов в области активных кулоновских систем, в том числе на изучение динамики и процессов самоорганизации активных броуновских частиц в плазме газовых разрядов и коллоидных системах в условиях микрогравитации.

Размещение лаборатории на МКС позволит ученым сопоставлять экспериментальные данные, полученные в реальных условиях микрогравитации, с теоретическими моделями и результатами численного моделирования.

"Создание лаборатории на Международной космической станции - это возможность проведения полномасштабных исследований и экспериментов в области физики активной материи, а также предпосылки для формирования новых, в том числе международных, научных связей", — прокомментировал создание лаборатории директор ОИВТ РАН Олег Петров, который станет научным руководителем лаборатории.

Исследовательский комплекс помимо лаборатории на МКС будет включать наземную лабораторию и экспертную группу. Наземная лаборатория сейчас формируется из наземных аналогов бортовой аппаратуры и имеющихся в наличии исследовательских стендов для изучения активных дисперсных сред.