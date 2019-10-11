Эрдоган заявил, что вернет три-четыре миллиона сирийских беженцев в САР

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что вернет 3-4 миллиона сирийских беженцев в Сирию, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Он изложил новые принципы безопасности Турции — перевести 3-4 миллиона сирийских беженцев... обратно в Сирию, на северо-восток страны", - сказал он.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненных среди мирного населения.