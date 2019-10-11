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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган заявил, что вернет три-четыре миллиона сирийских беженцев в САР

00:50 11.10.2019
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что вернет 3-4 миллиона сирийских беженцев в Сирию, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Он изложил новые принципы безопасности Турции — перевести 3-4 миллиона сирийских беженцев... обратно в Сирию, на северо-восток страны", - сказал он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненных среди мирного населения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииДональд ТрампГосударственный департамент СШАСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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