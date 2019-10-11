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РИА Новости

Зеленский заявил, что не успел положить кафель в своей крымской квартире

00:43 11.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не успел положить кафель в квартире в Крыму, которую купил в 2013 году.
Перед президентскими выборами на Украине пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что за покупку были уплачены все налоги и сборы, а квартира официально задекларирована. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отмечали, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".
"Мы знали, на неделю ежегодно мы обязательно поедем в Крым, любили эти горы, эти чебуреки, все эти виды, любили, как люди обычные, ходить и говорить "да когда же наведут порядок". Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель…, и я не успел ничего сделать", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Он добавил, что приобрел квартиру в 2013 году.
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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