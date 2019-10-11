Зеленский заявил, что не успел положить кафель в своей крымской квартире

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не успел положить кафель в квартире в Крыму, которую купил в 2013 году.

Перед президентскими выборами на Украине пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что за покупку были уплачены все налоги и сборы, а квартира официально задекларирована. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отмечали, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".

"Мы знали, на неделю ежегодно мы обязательно поедем в Крым, любили эти горы, эти чебуреки, все эти виды, любили, как люди обычные, ходить и говорить "да когда же наведут порядок". Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель…, и я не успел ничего сделать", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Он добавил, что приобрел квартиру в 2013 году.