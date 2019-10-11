Трамп надеется, что США удастся стать посредником между Турцией и SDF

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду, что стране удастся стать посредником между Турцией и сирийскими курдами, против которых турецкая армия накануне начала операцию.

Ранее Трамп написал в Twitter , что не исключает посредничества Вашингтона в достижении договоренностей между Турцией и курдами в Сирии.

"На самом деле, у нас (США) есть два варианта: один – ввести войска и снова всех победить, а другой – финансово предпринять что-то мощное в отношении Турции… Или мы можем быть посредниками. Я надеюсь, что мы можем быть посредниками", - заявил Трамп журналистам.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с Сирией.