Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T00:39Z
https://ria.ru/20191011/1559651669.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155954/46/1559544654_267:275:2560:1565_1036x0_80_0_0_7e64aee6b7b6285780a107d4811e8420.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Трамп надеется, что США удастся стать посредником между Турцией и SDF

00:39 11.10.2019
132
© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew GoedlВоеннослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF)
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew Goedl
Военнослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF) . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду, что стране удастся стать посредником между Турцией и сирийскими курдами, против которых турецкая армия накануне начала операцию.
Ранее Трамп написал в Twitter, что не исключает посредничества Вашингтона в достижении договоренностей между Турцией и курдами в Сирии.
"На самом деле, у нас (США) есть два варианта: один – ввести войска и снова всех победить, а другой – финансово предпринять что-то мощное в отношении Турции… Или мы можем быть посредниками. Я надеюсь, что мы можем быть посредниками", - заявил Трамп журналистам.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с Сирией.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненных среди мирного населения.

*Запрещенная в России террористическая организация
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
220003
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииИсламское государствоДональд ТрампСирияTwitterВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что вернет три-четыре миллиона сирийских беженцев в САР
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
США дали "красный свет" на операцию Турции в Сирии и отказали в поддержке
Бойцы Свободной Сирийской армии на приграничной территории Турции и Сирии Акчакале – Тель Абьяд
ВС Турции нейтрализовали 219 членов РПК в ходе операции в Сирии
Лента
новостей
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
CША допускают санкции против Турции в случае военных преступлений
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Турция еще не перешла черту для введения санкций США, заявили в госдепе
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
Глава минобороны Турции сообщил американскому коллеге о ходе операции в САР
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
ВС Турции и сирийская оппозиция заняли 11 селений на северо-востоке Сирии
Здание Капитолия в Вашингтоне
Депутаты конгресса США вслед за сенатом готовят санкции против Турции
Здание Госдепартамента США
В госдепе прокомментировали планы ВС Турции по операции в Сирии
Боевик террористической группировки Исламское государство*
Госдеп сообщил, сколько боевиков ИГ* находятся в заключении у SDF в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп ищет точки соприкосновения между Турцией и курдами, заявил Госдеп
Певица Ольга Бузова
"Кровь из ушей": Бузова ответила на критику своей музыки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
Лента новостейМолния