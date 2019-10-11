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РИА Новости

Ежегодный научный фестиваль NAUKA 0+ открывается в Москве

00:30 11.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на всероссийском фестивале науки Nauka 0+
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на всероссийском фестивале науки Nauka 0+
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на всероссийском фестивале науки Nauka 0+. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Четырнадцатый ежегодный московский научный фестиваль NAUKA 0+ открывается в пятницу в Москве, он станет не только центральным событием Всероссийского фестиваля науки, но и кульминацией торжественных мероприятий в рамках Международного года периодической таблицы химических элементов.
Как сообщил оргкомитет московского фестиваля, он приглашает "всех, кто так или иначе интересуется наукой, делает в ней свои первые шаги, для тех, кто стремится расширить свой кругозор и открыт новым познаниям, а также для тех, кто посвящает науке жизнь". Фестиваль продлится три дня.
Гостей фестиваля в столице ожидают более 2 тысяч мероприятий. Это интерактивные выставки, опыты и эксперименты, лекции нобелевских лауреатов и беседы с молодыми учеными, зрелищные научные шоу, интеллектуальные дискуссии и научные битвы, экскурсии, кинопоказы, телемосты с Международной космической станцией, Европейской организацией ядерных исследований ЦЕРН, арктической станцией, ядерно-инновационным кластером в Димитровграде, а также погружение в профессию ученого, естествоиспытателя и изобретателя.
"Главная героиня фестиваля – Периодическая таблица химических элементов – предстанет перед участниками фестиваля во всей красе в рамках интерактивной выставки в Фундаментальной библиотеке МГУ. Многогранность и красота химии будет представлена через призму разных областей науки. Ученые наглядно продемонстрируют гостям силу, значение и влияние химии на нашу жизнь через ее различные проявления", - говорится в сообщении оргкомитета.
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9 октября, 16:38РИА Новости
"Россия сегодня" примет участие в XIV Московском фестивале NAUKA 0+
В 2019 году широко отмечается 150-летие открытия Дмитрием Менделеевым периодического закона химических элементов.
В рамках традиционного "Золотого лектория" в Фундаментальной библиотеке Московского университета запланированы выступления ключевых ученых современности. Откроет программу актовая лекция ректора МГУ академика Виктора Садовничего. А в Шуваловском корпусе МГУ впервые выступят сразу три лауреата Нобелевской премии - Дадли Хершбах (премия 1986 года по химии за изобретение метода, позволившего наблюдать за преобразованием вещества и энергии в ходе химических реакций), Гарольд Вармус (премия 1989 года по медицине за работы в области генетики рака) и Томас Линдал (премия 2015 года по химии за исследование механизмов восстановления ДНК).
Кроме того, о самых значимых событиях в мире науки и перспективных исследованиях будущего расскажут ведущие мировые ученые, а президент Российской академии наук Александр Сергеев объяснит, как таблица Менделеева связывает науки о космосе, молекулярную биологию и материаловедение.
Перед гостями фестиваля выступят первопроходец в области создания искусственных генетических конструкций Стивен Беннер (США) и разработчик "экологичных" катализаторов на основе золота Грэхэм Хатчингс (Великобритания).
3 октября, 15:16РИА Новости
Пресс-конференция о IХ Всероссийском фестивале NAUKA 0+8 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная популяризации науки в России и проведению IХ Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ и XIV Московского фестиваля науки.
Радиохимик, декан химического факультета МГУ Степан Калмыков прочитает лекцию о радиации. Астрофизик Евгений Чуразов объяснит, откуда взялась чёрная дыра в центре нашей галактики и что с ней происходит, а нейробиолог Константин Анохин расскажет о достижениях современной науки о мозге.
Основная выставочная площадка развернется на базе "Экспоцентра". "Здесь посетителям не только можно, но даже нужно трогать руками все экспонаты, ставить эксперименты, изобретать и испытывать. Здесь нет гостей фестиваля, каждый посетитель – непосредственный участник научного процесса, независимо от возраста", - сообщает оргкомитет.
В здании президиума РАН состоится фестиваль научных блогеров. Речь пойдет о научном прогрессе, будущем российской науки и ее популяризации среди молодежи, о дальнейшем развитии общества и языка. Там же развернется ярмарка популярной литературы. А в парке "Зарядье" разместится крупнейшая зона мастер-классов фестиваля науки.
Всего в Москве будут работать более 100 площадок: в вузах, колледжах, на предприятиях. В рамках традиционных "Дней без турникетов" свои двери для участников фестиваля бесплатно откроют музеи-партнеры и обычно закрытые для посетителей производства. Ожидается, что участниками фестиваля станут около 1 миллиона человек. Вход на площадки и мероприятия фестиваля свободный.
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Организатор Московского фестиваля науки – правительство Москвы при поддержке министерства науки и высшего образования России, Моковского университета и РАН.
Первый в России фестиваль науки состоялся в МГУ в 2006 году. С 2007 года фестиваль стал общегородским мероприятием. В 2011 году он получил статус общероссийского. Всего в празднике науки ежегодно принимают участие более 80 регионов России. В 2018 году фестиваль стал рекордным по посещаемости, его мероприятия посетили свыше 2,5 миллиона человек.
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Александр СергеевЗарядьеАлександр СергеевМеждународная космическая станцияЭкспоцентрРоссийская академия наукВиктор СадовничийРоссияСШАРИА Наука
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