Председатель КНР начинает двухдневный визит в Индию, где встретится с Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин начинает двухдневный визит в Индию, где встретится с коллегой - премьер-министром Нарендрой Моди в рамках второго неформального саммита Китай – Индия. В Нью-Дели ожидают, что лидеры двух стран обсудят возможности укрепления связей в экономике и торговле, а также поддержание мира в регионе.

Встреча пройдет в прибрежном городе Махабалипурам (штат Тамилнад) в 60 километрах к югу от Ченнаи. После Индии лидер Китая нанесет государственный визит в Непал. Предстоящая поездка станет первым зарубежным турне Си Цзиньпина после празднования 70-й годовщины образования КНР, а также первым визитом ее главы в Непал за 23 года.

Как заявил ранее заместитель министра иностранных дел КНР Ло Чжаохуэй, поездка призвана придать новый импульс развитию отношений Китая с Индией, Непалом и Южной Азией в целом, открыть новые возможности для наращивания взаимосвязи и торгово-экономического сотрудничества в регионе, создать платформу для укрепления взаимного доверия и дружбы.

По словам дипломата, после первого неформального саммита Китай – Индия в 2018 году в городе Ухань сотрудничество двух стран "всесторонне продвинулось". На предстоящих переговорах Си Цзиньпин и Моди продолжат обсуждать мировую ситуацию и определят направление для следующего этапа отношений двух стран, рассказал замглавы МИД КНР. В преддверие визита лидера Китая в Индию Пекин посетил премьер Пакистана Имран Хан. Это уже третья его поездка в КНР с момента вступления в должность в 2018 году. Она проходила на фоне обострения индийско-пакистанского конфликта вокруг спорного региона Кашмир, в котором КНР также имеет интересы.

Новый виток обострения кашмирского вопроса последовал после недавнего решения правительства Индии отменить автономию штата Джамму и Кашмир. В соответствии с принятым в августе законом штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. Теперь регион находится под прямым управлением Нью-Дели.

Пакистан выступил решительно против этого шага, поскольку Кашмир является спорной территорией, и попытки Индии интегрировать эти территории Исламабад считает неприемлемыми. Индия заявила, что считает этот вопрос своим сугубо внутренним делом, и призвала другие страны воздержаться от оценок по данному поводу. В споре вокруг статуса Джамму и Кашмира Китай высказался в поддержку Пакистана, выразив надежду, что конфликт между двумя соседними державами будет решен путем диалога.

Союзнический характер отношений с Пакистаном и поддержка Исламабада в кашмирском вопросе вовсе не означают, что Китай не будет стремиться развивать отношения с Индией, полагает индийский эксперт, сотрудница исследовательского центра Observer Аарши Тирки. В беседе с РИА Новости она высказала предположение, что определяющим фактором в подходах Пекина были и останутся экономические интересы, а не союзные обязательства в отношении Исламабада.

"На мой взгляд, было бы недальновидно со стороны Китая жертвовать своими экономическими перспективами в Индии, которая сегодня также является его важным торговым партнером. Отношения наших стран сегодня активно развиваются как в политической, так и в других плоскостях. Дальнейшая эскалация конфликта между Индией и Пакистаном невыгодна для Китая, и он будет максимально использовать свое влияние, чтобы не допустить начала широкомасштабной войны в регионе, поставив под удар свои интересы в обеих странах", - считает аналитик.