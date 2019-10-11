Коллегия российского Минобороны обсудит, что делать со своими должниками

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проведет заседание коллегии своего ведомства в Центре управления обороной, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.

"Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся сокращения просроченной дебиторской задолженности, а также развития программных изделий ресурсного обеспечения в интересах функциональных подсистем повседневной деятельности Минобороны России", - говорится в сообщении.

Кроме того, коллегия обсудит организацию деятельности военного инновационного технополиса "ЭРА". Важной темой обсуждения также станут перспективы развития психологической службы в российских вооруженных силах.