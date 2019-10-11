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РИА Новости

Коллегия российского Минобороны обсудит, что делать со своими должниками

00:12 11.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проведет заседание коллегии своего ведомства в Центре управления обороной, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.
"Участники заседания обсудят вопросы, касающиеся сокращения просроченной дебиторской задолженности, а также развития программных изделий ресурсного обеспечения в интересах функциональных подсистем повседневной деятельности Минобороны России", - говорится в сообщении.
Кроме того, коллегия обсудит организацию деятельности военного инновационного технополиса "ЭРА". Важной темой обсуждения также станут перспективы развития психологической службы в российских вооруженных силах.
В заседании примет участие руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
30 сентября, 20:38Радио Sputnik
"Глобальная защита России". Минобороны показало запуски ракеты "Тополь-М"
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Министерство обороны РФСергей ШойгуРоссияБезопасностьОбщество
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