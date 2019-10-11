Аарон Пол рассказал содержание сериала "Во все тяжкие" за 2,5 минуты

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Аарон Пол, звезда сериала "Во все тяжкие", который завершился шесть лет назад, изложил зрителям его сюжет за две с половиной минуты в телепередаче Jimmy Kimmel Live.
Телеведущий попросил актера напомнить аудитории о чем сериал.Исполнителю роли Джесси Пинкмана потребовалось две с половиной минуты, чтобы рассказать основные события пяти сезонов сериала (62 серии).
"Вот у нас учитель химии Уолтер, который заболел раком. Жена у него беременна, а их сын Уолтер— младший очень любит завтракать, да, да. Потом Уолтер стал делать наркотики, чтобы оплачивать свои медицинские счета, при помощи своего бывшего студента Джесси…", — так Пол начал свой рассказ.
Премьера полнометражной картины "Путь: Во все тяжкие. Фильм", которая является продолжением телешоу, состоится уже сегодня в полночь по американскому времени.