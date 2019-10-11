Лучшие фото недели: юбилей "Мулен Руж", акробатка над городом и лис Ральф

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают на праздновании 130-летия легендарного кабаре.
Танцовщицы "Мулен Руж" выступают на праздновании 130-летия легендарного кабаре.
Участники акции "Нет капитуляции" в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации в Донбассе.
Участники акции "Нет капитуляции" в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации в Донбассе.
Американская модель и актриса Ким Кардашьян в Ереване возлагает цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Цицернакаберд, посвященном жертвам геноцида армян.
Американская модель и актриса Ким Кардашьян в Ереване возлагает цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Цицернакаберд, посвященном жертвам геноцида армян.
Владимир Путин во время прогулки по тайге.
Протест экоактивистов на Оксфорд-стрит в Лондоне.
Кошка перед ежегодной церемонией благословения животных на Филиппинах.
Бойцы так называемой Сирийской свободной армии в районе Акчакале на границе Сирии с Турцией.
Бойцы так называемой Сирийской свободной армии в районе Акчакале на границе Сирии с Турцией.
Кладбище самолетов в Бангкоке.
Олень в местечке Ан-сюр-Лес в Бельгии.
Дональд Трамп пожимает руку послу Японии в США Шинсукэ Сугияме.
Парад кукол в Москве на открытии Х Международного фестиваля кукольных театров имени Сергея Образцова.
Парад кукол в Москве на открытии Х Международного фестиваля кукольных театров имени Сергея Образцова.
Орел летит над горами в Шамони на востоке Франции.
Фестиваль "Золотая осень" на Красной площади в Москве.
Россиянка Ангелина Мельникова на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.
Россиянка Ангелина Мельникова на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.
Жители сирийского города Рас-эль-Айн уезжают из-за турецкой бомбардировки.
Жители сирийского города Рас-эль-Айн уезжают из-за турецкой бомбардировки.
Сбор клюквы в Белоруссии.
Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Эквадоре.
Гости в фойе Эрмитажного театра перед церемонией вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда".
Гости в фойе Эрмитажного театра перед церемонией вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда".
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей.
Израильская акробатка выступает посреди шоссе в день праздника Йом Киппур в Тель-Авиве.
Израильская акробатка выступает посреди шоссе в день праздника Йом Киппур в Тель-Авиве.
Демонстрант играет на аккордеоне перед маршем за независимость Шотландии в Эдинбурге.
Демонстрант играет на аккордеоне перед маршем за независимость Шотландии в Эдинбурге.
Зоолог парка "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в окрестностях Красноярска. Ральф родился благодаря научному эксперименту. Около пятидесяти лет специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выращивают дружелюбных лис.
Зоолог парка "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в окрестностях Красноярска. Ральф родился благодаря научному эксперименту. Около пятидесяти лет специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выращивают дружелюбных лис.
Студенты на холме Мансу в честь 74-й годовщины образования Трудовой Партии Кореи.
Студенты на холме Мансу в честь 74-й годовщины образования Трудовой Партии Кореи.
Пилот Petronas Sprinta Racing Джон Макфи на гонке Гран При Таиланда в категории Moto3.
Пилот Petronas Sprinta Racing Джон Макфи на гонке Гран При Таиланда в категории Moto3.
Фестиваль Дурга-пуджа в Индии.
Женщина несет на голове рыбу в деревушке в Сантьяго.
Танцовщица из балетной труппы Парижской оперы выступает в спектакле Degas Danse в музее Орсе.
Танцовщица из балетной труппы Парижской оперы выступает в спектакле Degas Danse в музее Орсе.
Рабочие сортируют перчики чили на фабрике в Китае.
Отдыхающие в Нижнеимеретинской бухте Сочи.