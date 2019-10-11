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РИА Новости

Лучшие фото недели: юбилей "Мулен Руж", акробатка над городом и лис Ральф

11:43 11.10.2019
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают на праздновании 130-летия легендарного кабаре.

Танцовщицы Мулен Руж выступают во время празднования 130-летия старейшего французского кабаре. 6 октября 2019 года
1 из 30

Танцовщицы "Мулен Руж" выступают на праздновании 130-летия легендарного кабаре.

© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Участники акции "Нет капитуляции" в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
2 из 30

Участники акции "Нет капитуляции" в Киеве против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации в Донбассе.

© РИА Новости / Стрингер
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© Sputnik / Асатур Есаянц

Американская модель и актриса Ким Кардашьян в Ереване возлагает цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Цицернакаберд, посвященном жертвам геноцида армян.

Американская модель, актриса Ким Кардашьян возлагает цветы к Вечному огню на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
3 из 30

Американская модель и актриса Ким Кардашьян в Ереване возлагает цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Цицернакаберд, посвященном жертвам геноцида армян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время прогулки по тайге.

Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
4 из 30

Владимир Путин во время прогулки по тайге.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Александр Литвиненко / Перейти в фотобанкАвтомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019.
Автомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019
5 из 30
Автомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019.
© РИА Новости / Александр Литвиненко
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© AFP 2019 / Tolga Akmen

Протест экоактивистов на Оксфорд-стрит в Лондоне.

Протестующие в костюмах на Оксфорд-стрит в Лондоне. 6 октября 2019 года
6 из 30

Протест экоактивистов на Оксфорд-стрит в Лондоне.

© AFP 2019 / Tolga Akmen
© AFP 2019 / Jam Sta Rosa

Кошка перед ежегодной церемонией благословения животных на Филиппинах.

Кошка перед ежегодной церемонии благословения домашних животных
7 из 30

Кошка перед ежегодной церемонией благословения животных на Филиппинах.

© AFP 2019 / Jam Sta Rosa
© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанк

Бойцы так называемой Сирийской свободной армии в районе Акчакале на границе Сирии с Турцией.

Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
8 из 30

Бойцы так называемой Сирийской свободной армии в районе Акчакале на границе Сирии с Турцией.

© Sputnik / Хикмет Дарган
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© AFP 2019 / Mladen Antonov

Кладбище самолетов в Бангкоке.

Кладбище самолетов в Бангкоке
9 из 30

Кладбище самолетов в Бангкоке.

© AFP 2019 / Mladen Antonov
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Олень в местечке Ан-сюр-Лес в Бельгии.

Самец оленя в Бельгии
10 из 30

Олень в местечке Ан-сюр-Лес в Бельгии.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© REUTERS / Kevin Lamarque

Дональд Трамп пожимает руку послу Японии в США Шинсукэ Сугияме.

Президент США Дональд Трамп пожимает руку послу Японии в США Шинсукэ Сугияме
11 из 30

Дональд Трамп пожимает руку послу Японии в США Шинсукэ Сугияме.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Парад кукол в Москве на открытии Х Международного фестиваля кукольных театров имени Сергея Образцова.

Парад кукол в Москве, проходящий в рамках открытия Х Международного фестиваля театров кукол имени Сергея Образцова
12 из 30

Парад кукол в Москве на открытии Х Международного фестиваля кукольных театров имени Сергея Образцова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Eagle Wings Foundation/Chopard

Орел летит над горами в Шамони на востоке Франции.

Орел летит над ледниками и горами в Шамони
13 из 30

Орел летит над горами в Шамони на востоке Франции.

© REUTERS / Eagle Wings Foundation/Chopard
© AFP 2019 / Yuri Kadobnov

Фестиваль "Золотая осень" на Красной площади в Москве.

Фестиваль Золотая осень на Красной площади в Москве
14 из 30

Фестиваль "Золотая осень" на Красной площади в Москве.

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Россиянка Ангелина Мельникова на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

Ангелина Мельникова (Россия) в командном многоборье среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте
15 из 30

Россиянка Ангелина Мельникова на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AFP 2019 / Delil Souleiman

Жители сирийского города Рас-эль-Айн уезжают из-за турецкой бомбардировки.

Жители уезжают из-за турецкой бомбардировки северо-восточного города Сирии Рас-эль-Айн в провинции Хасаке вдоль границы с Турцией
16 из 30

Жители сирийского города Рас-эль-Айн уезжают из-за турецкой бомбардировки.

© AFP 2019 / Delil Souleiman
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Сбор клюквы в Белоруссии.

Сбор клюквы в селе Селище, Беларусь
17 из 30

Сбор клюквы в Белоруссии.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Ivan Alvarado

Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Эквадоре.

Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Каямбе, Эквадор
18 из 30

Люди блокируют дорогу во время акций протеста в Эквадоре.

© REUTERS / Ivan Alvarado
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Гости в фойе Эрмитажного театра перед церемонией вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда".

Гости в фойе Эрмитажного театра перед церемонией вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона Балтийская звезда
19 из 30

Гости в фойе Эрмитажного театра перед церемонией вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона "Балтийская звезда".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© REUTERS / KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ун во время посещения фермы
20 из 30

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посещает сельскохозяйственную ферму в одной из воинских частей.

© REUTERS / KCNA
© AP Photo / Oded Balilty

Израильская акробатка выступает посреди шоссе в день праздника Йом Киппур в Тель-Авиве.

Израильская акробатка Tel Karassin выступает на пустой автомобильной трассе во время празднования Йом-Киппура в Тель-Авиве
21 из 30

Израильская акробатка выступает посреди шоссе в день праздника Йом Киппур в Тель-Авиве.

© AP Photo / Oded Balilty
© AFP 2019 / Andy Buchanan

Демонстрант играет на аккордеоне перед маршем за независимость Шотландии в Эдинбурге.

Демонстрант играет на аккордеоне перед маршем за независимость Шотландии в Эдинбурге
22 из 30

Демонстрант играет на аккордеоне перед маршем за независимость Шотландии в Эдинбурге.

© AFP 2019 / Andy Buchanan
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зоолог парка "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в окрестностях Красноярска. Ральф родился благодаря научному эксперименту. Около пятидесяти лет специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выращивают дружелюбных лис.

Влада Запольская, зоолог отдела ручных и контактных животных парка флоры и фауны Роев ручей, гуляет с лисом по кличке Ральф в сибирской тайге вблизи Красноярска
23 из 30

Зоолог парка "Роев ручей" Влада Запольская гуляет с лисом Ральфом в окрестностях Красноярска. Ральф родился благодаря научному эксперименту. Около пятидесяти лет специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН выращивают дружелюбных лис.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2019 / Kim Won Jin

Студенты на холме Мансу в честь 74-й годовщины образования Трудовой Партии Кореи.

Студенты на холме Мансу по случаю 74-й годовщины образования Трудовой Партии Кореи
24 из 30

Студенты на холме Мансу в честь 74-й годовщины образования Трудовой Партии Кореи.

© AFP 2019 / Kim Won Jin
© AP Photo / Gemunu Amarasinghe

Пилот Petronas Sprinta Racing Джон Макфи на гонке Гран При Таиланда в категории Moto3.

Пилот Petronas Sprinta Racing Джон Макфи во время гонки Гран При Таиланда в категории Moto3
25 из 30

Пилот Petronas Sprinta Racing Джон Макфи на гонке Гран При Таиланда в категории Moto3.

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe
© REUTERS / Ajay Verma

Фестиваль Дурга-пуджа в Индии.

Фестиваль Durga Puja в Чандигархе, Индия
26 из 30

Фестиваль Дурга-пуджа в Индии.

© REUTERS / Ajay Verma
© AFP 2019 / John Wessels

Женщина несет на голове рыбу в деревушке в Сантьяго.

Женщина несет на голове рыбу в рыбацкой деревушке Porto Mosquito в Сантьяго
27 из 30

Женщина несет на голове рыбу в деревушке в Сантьяго.

© AFP 2019 / John Wessels
© AFP 2019 / Martin Bureau

Танцовщица из балетной труппы Парижской оперы выступает в спектакле Degas Danse в музее Орсе.

Танцовщица из Балетной труппы Парижской Оперы выступает в спектакле Degas Danse в музее Орсе в Париже
28 из 30

Танцовщица из балетной труппы Парижской оперы выступает в спектакле Degas Danse в музее Орсе.

© AFP 2019 / Martin Bureau
© AFP 2019 / STR

Рабочие сортируют перчики чили на фабрике в Китае.

Рабочие сортируют перчики чили на фабрике в Яньчане
29 из 30

Рабочие сортируют перчики чили на фабрике в Китае.

© AFP 2019 / STR
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в Нижнеимеретинской бухте Сочи.

Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
30 из 30

Отдыхающие в Нижнеимеретинской бухте Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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