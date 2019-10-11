Боевой кремль, храмы и "Венера": почему Зарайск может стать объектом ЮНЕСКО

Есть несколько версий происхождения названия города. Некоторые эксперты связывают его с древнерусскими словами "зараз" (обрыв берега реки) и "ряса" (болото, город за рясками), а также "зараза" (непроходимый лес) и "заразить" (убить).

Последней версии посвящена история: в 1237 году жена князя Феодора Юрьевича Евпраксия, чтобы не попасть в татарский плен после смерти мужа, выпрыгнула из окна высокого терема и "заразилась" (ударилась до смерти).

Вспоминают и о "заразе" — холере, чуме, а также о выражении "зараз совершенный" (сделанный за один раз).