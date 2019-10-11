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РИА Новости
Туризм

Боевой кремль, храмы и "Венера": почему Зарайск может стать объектом ЮНЕСКО

08:00 11.10.2019 (обновлено: 13:57 11.10.2019)
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Жители подмосковного Зарайска шутят, что он — не за раем, а в раю. Здесь не встретишь привычных многоэтажек, зато окунешься в колорит купеческой среды XVIII-XIX веков. А еще в Зарайске — самый маленький боевой кремль в России. "Нужно попытаться сделать все, чтобы это место стало достоянием мировой цивилизации", — сказал депутат Госдумы, посол ЮНЕСКО по спорту и посол ООН по туризму Вячеслав Фетисов.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Небольшой провинциальный город с населением чуть более 22 тысяч жителей на год старше Москвы. Впервые о нем упоминается в летописях в 1146 году. Однако археологи обнаружили здесь и стоянку древнего человека.

Зарайский кремль
1 из 14

Небольшой провинциальный город с населением чуть более 22 тысяч жителей на год старше Москвы. Впервые о нем упоминается в летописях в 1146 году. Однако археологи обнаружили здесь и стоянку древнего человека.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Есть несколько версий происхождения названия города. Некоторые эксперты связывают его с древнерусскими словами "зараз" (обрыв берега реки) и "ряса" (болото, город за рясками), а также "зараза" (непроходимый лес) и "заразить" (убить).

Последней версии посвящена история: в 1237 году жена князя Феодора Юрьевича Евпраксия, чтобы не попасть в татарский плен после смерти мужа, выпрыгнула из окна высокого терема и "заразилась" (ударилась до смерти).

Вспоминают и о "заразе" — холере, чуме, а также о выражении "зараз совершенный" (сделанный за один раз).

Стела на въезде в Зарайск
2 из 14

Есть несколько версий происхождения названия города. Некоторые эксперты связывают его с древнерусскими словами "зараз" (обрыв берега реки) и "ряса" (болото, город за рясками), а также "зараза" (непроходимый лес) и "заразить" (убить).

Последней версии посвящена история: в 1237 году жена князя Феодора Юрьевича Евпраксия, чтобы не попасть в татарский плен после смерти мужа, выпрыгнула из окна высокого терема и "заразилась" (ударилась до смерти).

Вспоминают и о "заразе" — холере, чуме, а также о выражении "зараз совершенный" (сделанный за один раз).

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / borisbk1

В исторических документах встречается более тридцати названий Зарайска. В XII веке это местечко знали как Осетр (так же называлась протекающая здесь река), затем город переименовали в Красный, а в 1225 году — в Заразск.

Имя, вновь связанное с рекой, появилось у города в 1387 году — Новгородок-на-Осетре, были и разнообразные вариации на тему "заразы" (Заразеск, Зараевск).

В XVI веке вновь вспомнили о реке: Никола Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре (1532 год), а потом город стал называться Никола Заразский.

В позапрошлом веке окончательно утвердилось название Зарайск.

Река Осетр в Зарайске
3 из 14

В исторических документах встречается более тридцати названий Зарайска. В XII веке это местечко знали как Осетр (так же называлась протекающая здесь река), затем город переименовали в Красный, а в 1225 году — в Заразск.

Имя, вновь связанное с рекой, появилось у города в 1387 году — Новгородок-на-Осетре, были и разнообразные вариации на тему "заразы" (Заразеск, Зараевск).

В XVI веке вновь вспомнили о реке: Никола Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре (1532 год), а потом город стал называться Никола Заразский.

В позапрошлом веке окончательно утвердилось название Зарайск.

© Depositphotos / borisbk1
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Никола в наименовании города появлялся неслучайно. По преданиям, еще в XIII веке сюда была принесена икона Святителя Николая, а день, когда это случилось, на протяжении многих веков считался праздником.

В честь события заложили Собор во имя Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца. Тогда же возникла и "Повесть о Николе Зарайском", рассказывающая о происхождении иконы.

Кроме того, по легенде, на месте передачи образа возник источник. Он находится в северо-западной части города и называется Белый Колодец.

Купола собора Николая Чудотворца на территории государственного музея-заповедника Зарайский кремль
4 из 14

Никола в наименовании города появлялся неслучайно. По преданиям, еще в XIII веке сюда была принесена икона Святителя Николая, а день, когда это случилось, на протяжении многих веков считался праздником.

В честь события заложили Собор во имя Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца. Тогда же возникла и "Повесть о Николе Зарайском", рассказывающая о происхождении иконы.

Кроме того, по легенде, на месте передачи образа возник источник. Он находится в северо-западной части города и называется Белый Колодец.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Главная достопримечательность города — государственный музей-заповедник "Зарайский кремль". Оборонительное сооружение построили в XVI веке, много раз оно подвергалось нападениям. Однако взять самый маленький боевой кремль России врагам не удалось.

Государственный музей-заповедник Зарайский кремль
5 из 14

Главная достопримечательность города — государственный музей-заповедник "Зарайский кремль". Оборонительное сооружение построили в XVI веке, много раз оно подвергалось нападениям. Однако взять самый маленький боевой кремль России врагам не удалось.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Необычная крепость возведена по канонам итальянской замковой архитектуры, что позволяло вести круговой бой с применением артиллерии.

Зарайский кремль
6 из 14

Необычная крепость возведена по канонам итальянской замковой архитектуры, что позволяло вести круговой бой с применением артиллерии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Фото : Министерство культуры Московской области

Здесь до сих пор ведутся раскопки. А Зарайская стоянка — древнейший археологический памятник эпохи верхнего палеолита на территории Московской области. Чего только на этой территории не находили: череп мамонта, заполненный изделиями из кремния и заготовками для орудий, останки жилища первобытного человека, очаг с пережженными костями животных. А еще — Зарайскую (или палеолитическую) Венеру: женскую фигурку из бивня мамонта. Ее можно увидеть в музее рядом с бизоном.

Раскопки на Зарайской стоянке
7 из 14

Здесь до сих пор ведутся раскопки. А Зарайская стоянка — древнейший археологический памятник эпохи верхнего палеолита на территории Московской области. Чего только на этой территории не находили: череп мамонта, заполненный изделиями из кремния и заготовками для орудий, останки жилища первобытного человека, очаг с пережженными костями животных. А еще — Зарайскую (или палеолитическую) Венеру: женскую фигурку из бивня мамонта. Ее можно увидеть в музее рядом с бизоном.

© Фото : Министерство культуры Московской области
© РИА Новости / Наталья Дембинская

Эта фигурка бизона — один из самых известных экспонатов музея Зарайского кремля, сделанный из кости мамонта, ему более 20 тысяч лет.

Артефакт сохранил следы ритуальных действий: чтобы охота была удачной, древние люди кололи фигурку чем-то острым, а потом отправлялись за реальными бизонами. Все царапины, а также филигранная работа мастеров прекрасно видны и сегодня.

В музее города Зарайска в Московской области
8 из 14

Эта фигурка бизона — один из самых известных экспонатов музея Зарайского кремля, сделанный из кости мамонта, ему более 20 тысяч лет.

Артефакт сохранил следы ритуальных действий: чтобы охота была удачной, древние люди кололи фигурку чем-то острым, а потом отправлялись за реальными бизонами. Все царапины, а также филигранная работа мастеров прекрасно видны и сегодня.

© РИА Новости / Наталья Дембинская
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На территории Зарайского кремля также находятся Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы.

Первый — более древний, второй возведен в 1904 году на средства благотворителей — братьев Бахрушиных.

Есть в городе и филиал Театрального музея имени А. А. Бахрушина.

С XVI века история семьи меценатов тесно связана с Зарайском.

Государственный музей-заповедник Зарайский кремль
9 из 14

На территории Зарайского кремля также находятся Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы.

Первый — более древний, второй возведен в 1904 году на средства благотворителей — братьев Бахрушиных.

Есть в городе и филиал Театрального музея имени А. А. Бахрушина.

С XVI века история семьи меценатов тесно связана с Зарайском.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Иоанно-Предтеченский собор перестраивался много раз. Первоначально деревянную церковь возвели в XIII веке на могиле зарайских князей Иоанна, Феодора, его жены Евпраксии — первых жертв нашествия Батыя.

Современное здание построено по проекту Константина Быковского, главного архитектора Московского университета. Храм вмещает до тысячи человек.

Иоанно-Предтеченский собор на территории государственного музея-заповедника Зарайский кремль
10 из 14

Иоанно-Предтеченский собор перестраивался много раз. Первоначально деревянную церковь возвели в XIII веке на могиле зарайских князей Иоанна, Феодора, его жены Евпраксии — первых жертв нашествия Батыя.

Современное здание построено по проекту Константина Быковского, главного архитектора Московского университета. Храм вмещает до тысячи человек.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Именно в Иоанно-Предтеченском соборе хранится знаменитая икона Николы Зарайского. Шедевр древнерусской иконописи, стоимость которого, по оценкам экспертов, достигает миллиона долларов, вернулся из Москвы в Зарайск в 2013 году.

В архитектуре храма приемы классицизма сочетаются с ренессансными мотивами убранства. Стены и своды покрывают новые и отреставрированные росписи.

Внутреннее убранство Иоанно-Предтеченского собора на территории государственного музея-заповедника Зарайский кремль
11 из 14

Именно в Иоанно-Предтеченском соборе хранится знаменитая икона Николы Зарайского. Шедевр древнерусской иконописи, стоимость которого, по оценкам экспертов, достигает миллиона долларов, вернулся из Москвы в Зарайск в 2013 году.

В архитектуре храма приемы классицизма сочетаются с ренессансными мотивами убранства. Стены и своды покрывают новые и отреставрированные росписи.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Al.geba

Благовещенский храм Зарайска начали строить в конце XVIII века. Это единственная в городе церковь, где в советское время не прекращались богослужения.

Благовещенский храм Зарайска
12 из 14

Благовещенский храм Зарайска начали строить в конце XVIII века. Это единственная в городе церковь, где в советское время не прекращались богослужения.

© Depositphotos / Al.geba
© Depositphotos / victorlaz.mail.ru

Сам город и его планировку можно назвать памятником XVIII века. С тех времен сохранились фасады домов, торговые ряды, архитектура площадей и улиц. Многие здания были построены в позапрошлом веке, а Соляной двор у восточной стены кремля датируется XVI столетием.

Более современный памятник архитектуры — водонапорная башня начала ХХ века, на верхнем ярусе есть смотровая площадка. Лестницы и переходы восстановлены в первоначальном виде. Правда, теперь еще и украшены: на каждом этаже — куклы в фольклорных костюмах, самовары, баранки.

Вид на Зарайск, Россия
13 из 14

Сам город и его планировку можно назвать памятником XVIII века. С тех времен сохранились фасады домов, торговые ряды, архитектура площадей и улиц. Многие здания были построены в позапрошлом веке, а Соляной двор у восточной стены кремля датируется XVI столетием.

Более современный памятник архитектуры — водонапорная башня начала ХХ века, на верхнем ярусе есть смотровая площадка. Лестницы и переходы восстановлены в первоначальном виде. Правда, теперь еще и украшены: на каждом этаже — куклы в фольклорных костюмах, самовары, баранки.

© Depositphotos / victorlaz.mail.ru
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Девиз Зарайска: "Вперед, в прошлое!" "Город, где восприятие времени меняется, место, где забытое прошлое становится основой для светлого будущего", — утверждают в туристско-информационном центре Зарайска. Вполне в духе ЮНЕСКО. "Обратился, чтобы включили все, что связано с Зарайском, в перечень объектов, которые будут дальше развиваться под эгидой ЮНЕСКО. Поэтому наша задача — не испортить этот колорит, максимально сохранить историю города", — сказал Вячеслав Фетисов.

Зарайский кремль
14 из 14

Девиз Зарайска: "Вперед, в прошлое!" "Город, где восприятие времени меняется, место, где забытое прошлое становится основой для светлого будущего", — утверждают в туристско-информационном центре Зарайска. Вполне в духе ЮНЕСКО. "Обратился, чтобы включили все, что связано с Зарайском, в перечень объектов, которые будут дальше развиваться под эгидой ЮНЕСКО. Поэтому наша задача — не испортить этот колорит, максимально сохранить историю города", — сказал Вячеслав Фетисов.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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