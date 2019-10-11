Боевой кремль, храмы и "Венера": почему Зарайск может стать объектом ЮНЕСКО

Небольшой провинциальный город с населением чуть более 22 тысяч жителей на год старше Москвы. Впервые о нем упоминается в летописях в 1146 году. Однако археологи обнаружили здесь и стоянку древнего человека.
Небольшой провинциальный город с населением чуть более 22 тысяч жителей на год старше Москвы. Впервые о нем упоминается в летописях в 1146 году. Однако археологи обнаружили здесь и стоянку древнего человека.
Есть несколько версий происхождения названия города. Некоторые эксперты связывают его с древнерусскими словами "зараз" (обрыв берега реки) и "ряса" (болото, город за рясками), а также "зараза" (непроходимый лес) и "заразить" (убить).
Последней версии посвящена история: в 1237 году жена князя Феодора Юрьевича Евпраксия, чтобы не попасть в татарский плен после смерти мужа, выпрыгнула из окна высокого терема и "заразилась" (ударилась до смерти).
Вспоминают и о "заразе" — холере, чуме, а также о выражении "зараз совершенный" (сделанный за один раз).
Есть несколько версий происхождения названия города. Некоторые эксперты связывают его с древнерусскими словами "зараз" (обрыв берега реки) и "ряса" (болото, город за рясками), а также "зараза" (непроходимый лес) и "заразить" (убить).
Последней версии посвящена история: в 1237 году жена князя Феодора Юрьевича Евпраксия, чтобы не попасть в татарский плен после смерти мужа, выпрыгнула из окна высокого терема и "заразилась" (ударилась до смерти).
Вспоминают и о "заразе" — холере, чуме, а также о выражении "зараз совершенный" (сделанный за один раз).
В исторических документах встречается более тридцати названий Зарайска. В XII веке это местечко знали как Осетр (так же называлась протекающая здесь река), затем город переименовали в Красный, а в 1225 году — в Заразск.
Имя, вновь связанное с рекой, появилось у города в 1387 году — Новгородок-на-Осетре, были и разнообразные вариации на тему "заразы" (Заразеск, Зараевск).
В XVI веке вновь вспомнили о реке: Никола Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре (1532 год), а потом город стал называться Никола Заразский.
В позапрошлом веке окончательно утвердилось название Зарайск.
В исторических документах встречается более тридцати названий Зарайска. В XII веке это местечко знали как Осетр (так же называлась протекающая здесь река), затем город переименовали в Красный, а в 1225 году — в Заразск.
Имя, вновь связанное с рекой, появилось у города в 1387 году — Новгородок-на-Осетре, были и разнообразные вариации на тему "заразы" (Заразеск, Зараевск).
В XVI веке вновь вспомнили о реке: Никола Заразской-на-Осетре, Никола-на-Осетре (1532 год), а потом город стал называться Никола Заразский.
В позапрошлом веке окончательно утвердилось название Зарайск.
Никола в наименовании города появлялся неслучайно. По преданиям, еще в XIII веке сюда была принесена икона Святителя Николая, а день, когда это случилось, на протяжении многих веков считался праздником.
В честь события заложили Собор во имя Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца. Тогда же возникла и "Повесть о Николе Зарайском", рассказывающая о происхождении иконы.
Кроме того, по легенде, на месте передачи образа возник источник. Он находится в северо-западной части города и называется Белый Колодец.
Никола в наименовании города появлялся неслучайно. По преданиям, еще в XIII веке сюда была принесена икона Святителя Николая, а день, когда это случилось, на протяжении многих веков считался праздником.
В честь события заложили Собор во имя Святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца. Тогда же возникла и "Повесть о Николе Зарайском", рассказывающая о происхождении иконы.
Кроме того, по легенде, на месте передачи образа возник источник. Он находится в северо-западной части города и называется Белый Колодец.
Главная достопримечательность города — государственный музей-заповедник "Зарайский кремль". Оборонительное сооружение построили в XVI веке, много раз оно подвергалось нападениям. Однако взять самый маленький боевой кремль России врагам не удалось.
Главная достопримечательность города — государственный музей-заповедник "Зарайский кремль". Оборонительное сооружение построили в XVI веке, много раз оно подвергалось нападениям. Однако взять самый маленький боевой кремль России врагам не удалось.
Необычная крепость возведена по канонам итальянской замковой архитектуры, что позволяло вести круговой бой с применением артиллерии.
Необычная крепость возведена по канонам итальянской замковой архитектуры, что позволяло вести круговой бой с применением артиллерии.
Здесь до сих пор ведутся раскопки. А Зарайская стоянка — древнейший археологический памятник эпохи верхнего палеолита на территории Московской области. Чего только на этой территории не находили: череп мамонта, заполненный изделиями из кремния и заготовками для орудий, останки жилища первобытного человека, очаг с пережженными костями животных. А еще — Зарайскую (или палеолитическую) Венеру: женскую фигурку из бивня мамонта. Ее можно увидеть в музее рядом с бизоном.
Здесь до сих пор ведутся раскопки. А Зарайская стоянка — древнейший археологический памятник эпохи верхнего палеолита на территории Московской области. Чего только на этой территории не находили: череп мамонта, заполненный изделиями из кремния и заготовками для орудий, останки жилища первобытного человека, очаг с пережженными костями животных. А еще — Зарайскую (или палеолитическую) Венеру: женскую фигурку из бивня мамонта. Ее можно увидеть в музее рядом с бизоном.
Эта фигурка бизона — один из самых известных экспонатов музея Зарайского кремля, сделанный из кости мамонта, ему более 20 тысяч лет.
Артефакт сохранил следы ритуальных действий: чтобы охота была удачной, древние люди кололи фигурку чем-то острым, а потом отправлялись за реальными бизонами. Все царапины, а также филигранная работа мастеров прекрасно видны и сегодня.
Эта фигурка бизона — один из самых известных экспонатов музея Зарайского кремля, сделанный из кости мамонта, ему более 20 тысяч лет.
Артефакт сохранил следы ритуальных действий: чтобы охота была удачной, древние люди кололи фигурку чем-то острым, а потом отправлялись за реальными бизонами. Все царапины, а также филигранная работа мастеров прекрасно видны и сегодня.
На территории Зарайского кремля также находятся Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы.
Первый — более древний, второй возведен в 1904 году на средства благотворителей — братьев Бахрушиных.
Есть в городе и филиал Театрального музея имени А. А. Бахрушина.
С XVI века история семьи меценатов тесно связана с Зарайском.
На территории Зарайского кремля также находятся Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы.
Первый — более древний, второй возведен в 1904 году на средства благотворителей — братьев Бахрушиных.
Есть в городе и филиал Театрального музея имени А. А. Бахрушина.
С XVI века история семьи меценатов тесно связана с Зарайском.
Иоанно-Предтеченский собор перестраивался много раз. Первоначально деревянную церковь возвели в XIII веке на могиле зарайских князей Иоанна, Феодора, его жены Евпраксии — первых жертв нашествия Батыя.
Современное здание построено по проекту Константина Быковского, главного архитектора Московского университета. Храм вмещает до тысячи человек.
Иоанно-Предтеченский собор перестраивался много раз. Первоначально деревянную церковь возвели в XIII веке на могиле зарайских князей Иоанна, Феодора, его жены Евпраксии — первых жертв нашествия Батыя.
Современное здание построено по проекту Константина Быковского, главного архитектора Московского университета. Храм вмещает до тысячи человек.
Именно в Иоанно-Предтеченском соборе хранится знаменитая икона Николы Зарайского. Шедевр древнерусской иконописи, стоимость которого, по оценкам экспертов, достигает миллиона долларов, вернулся из Москвы в Зарайск в 2013 году.
В архитектуре храма приемы классицизма сочетаются с ренессансными мотивами убранства. Стены и своды покрывают новые и отреставрированные росписи.
Именно в Иоанно-Предтеченском соборе хранится знаменитая икона Николы Зарайского. Шедевр древнерусской иконописи, стоимость которого, по оценкам экспертов, достигает миллиона долларов, вернулся из Москвы в Зарайск в 2013 году.
В архитектуре храма приемы классицизма сочетаются с ренессансными мотивами убранства. Стены и своды покрывают новые и отреставрированные росписи.
Благовещенский храм Зарайска начали строить в конце XVIII века. Это единственная в городе церковь, где в советское время не прекращались богослужения.
Благовещенский храм Зарайска начали строить в конце XVIII века. Это единственная в городе церковь, где в советское время не прекращались богослужения.
Сам город и его планировку можно назвать памятником XVIII века. С тех времен сохранились фасады домов, торговые ряды, архитектура площадей и улиц. Многие здания были построены в позапрошлом веке, а Соляной двор у восточной стены кремля датируется XVI столетием.
Более современный памятник архитектуры — водонапорная башня начала ХХ века, на верхнем ярусе есть смотровая площадка. Лестницы и переходы восстановлены в первоначальном виде. Правда, теперь еще и украшены: на каждом этаже — куклы в фольклорных костюмах, самовары, баранки.
Сам город и его планировку можно назвать памятником XVIII века. С тех времен сохранились фасады домов, торговые ряды, архитектура площадей и улиц. Многие здания были построены в позапрошлом веке, а Соляной двор у восточной стены кремля датируется XVI столетием.
Более современный памятник архитектуры — водонапорная башня начала ХХ века, на верхнем ярусе есть смотровая площадка. Лестницы и переходы восстановлены в первоначальном виде. Правда, теперь еще и украшены: на каждом этаже — куклы в фольклорных костюмах, самовары, баранки.
Девиз Зарайска: "Вперед, в прошлое!" "Город, где восприятие времени меняется, место, где забытое прошлое становится основой для светлого будущего", — утверждают в туристско-информационном центре Зарайска. Вполне в духе ЮНЕСКО. "Обратился, чтобы включили все, что связано с Зарайском, в перечень объектов, которые будут дальше развиваться под эгидой ЮНЕСКО. Поэтому наша задача — не испортить этот колорит, максимально сохранить историю города", — сказал Вячеслав Фетисов.
Девиз Зарайска: "Вперед, в прошлое!" "Город, где восприятие времени меняется, место, где забытое прошлое становится основой для светлого будущего", — утверждают в туристско-информационном центре Зарайска. Вполне в духе ЮНЕСКО. "Обратился, чтобы включили все, что связано с Зарайском, в перечень объектов, которые будут дальше развиваться под эгидой ЮНЕСКО. Поэтому наша задача — не испортить этот колорит, максимально сохранить историю города", — сказал Вячеслав Фетисов.