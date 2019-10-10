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РИА Новости

Зеленский заявил, что не занимается политическим преследованием Порошенко

23:59 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не занимается политическим преследованием своего предшественника Петра Порошенко.
Во время дебатов перед вторым туром президентских выборов Зеленский заявил, что он - приговор Порошенко.
"Все кто виновные, должны отвечать по закону. Я всегда говорю то, что я думаю. И то, что я говорю, всегда стараюсь выполнить… но политическими преследованиями - так на всякий случай, а то я знаю, что напишут - политическими преследованиями я не занимаюсь", - ответил Зеленский на вопрос, было ли метафорой его заявления на дебатах с Порошенко о том, что он "не его оппонент, а приговор". Трансляцию вели украинские телеканалы.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший президент давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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