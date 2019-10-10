Зеленский заявил, что не занимается политическим преследованием Порошенко

"Все кто виновные, должны отвечать по закону. Я всегда говорю то, что я думаю. И то, что я говорю, всегда стараюсь выполнить… но политическими преследованиями - так на всякий случай, а то я знаю, что напишут - политическими преследованиями я не занимаюсь", - ответил Зеленский на вопрос, было ли метафорой его заявления на дебатах с Порошенко о том, что он "не его оппонент, а приговор". Трансляцию вели украинские телеканалы.