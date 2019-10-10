Зеленский считает звонки Путину первыми шагами к урегулированию в Донбассе

"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (задержанными – ред.), все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе – ред.) и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.