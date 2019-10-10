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РИА Новости

Зеленский считает звонки Путину первыми шагами к урегулированию в Донбассе

23:33 10.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
КИЕВ, 10 окт – РИА новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает свои телефонные звонки президенту РФ Владимиру Путину первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе.
Телефонные разговоры Путина и Зеленского состоялись в июле, а также в начале сентября. Главы государств обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц.
Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 15:03РИА Новости
Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным
"Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен (задержанными – ред.), все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе – ред.) и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу", - сказал Зеленский. Трансляцию вели украинские телеканалы.
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Ситуация на УкраинеДонбассВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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