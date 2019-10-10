Зеленский заявил, что не имел контактов с арестованными в США финансистами

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что не имел контактов с арестованными в США Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Ранее стало известно, что Парнас и Фруман, предположительно выходцы из СССР, помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Wall Street Journal писала, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении Джо Байдена.

"Я никогда не встречался с этими двумя людьми... И никаких звонков", - сказал Зеленский. При этом он добавил, что слышал о них в контексте дела об импичменте президента США Дональда Трампа.

Зеленский оговорился, что если кто-то из его администрации разговаривал с ними по телефону - он не знает.