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РИА Новости

Зеленский заявил, что не имел контактов с арестованными в США финансистами

22:52 10.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей пресс-конференции, что не имел контактов с арестованными в США Львом Парнасом и Игорем Фруманом.
Ранее стало известно, что Парнас и Фруман, предположительно выходцы из СССР, помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена. Wall Street Journal писала, что Парнас и Фруман помогали Джулиани вести расследование в отношении Джо Байдена.
"Я никогда не встречался с этими двумя людьми... И никаких звонков", - сказал Зеленский. При этом он добавил, что слышал о них в контексте дела об импичменте президента США Дональда Трампа.
Зеленский оговорился, что если кто-то из его администрации разговаривал с ними по телефону - он не знает.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена - Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден - наиболее вероятный соперник Трампа на выборах-2020.
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