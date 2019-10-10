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РИА Новости

В США обвинили двух человек в финансировании кандидатов на деньги из России

22:47 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Арестованные в США выходцы из бывшего СССР Лев Парнас и Игорь Фруман спонсировали кандидатов на различные выборные должности на деньги бизнесмена из России в коммерческих целях, говорится в обвинительном заключении, направленном прокуратурой в суд.
По данным следствия, уроженец Украины Парнас, уроженец Белоруссии Фруман, а также уроженец Украины Андрей Кукушкин и уроженец США Дэвид Коррия вступили в сговор с "иностранцем-1", о котором в документе говорится, что это "российский гражданин и предприниматель".
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Целью сговора было привлечение средств этого бизнесмена для спонсирования предвыборных кампаний на федеральном уровне и на уровне штатов, чтобы "получить влияние на кандидатов… для получения прибыли в будущих коммерческих проектах". Эти действия проводились с июня 2018 года по апрель 2019 года.
За это им предъявлены обвинения в нарушении правил финансирования избирательных кампаний, поскольку привлечение средств иностранцев на эти цели запрещено.
Следствие насчитывает несколько эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Первый, с участием российского бизнесмена, ставил своей целью открытие компании в сфере торговли марихуаной в Лас-Вегасе, штат Невада. Проблема заключалась в том, что для открытия такой компании нужна была специальная лицензия, а срок для ее получения к тому времени уже прошел. Решить вопрос компаньоны планировали через неких выборных чиновников, на предвыборную кампанию которых они хотели потратить около 1 миллиона долларов, обещанного российским бизнесменом. Однако дошли ли эти деньги до адресатов, точно не установлено. Известно, что двум кандидатам были переведены по 10 тысяч долларов незадолго до выборов в ноябре 2018 года.
Другой эпизод связан с неким конгрессменом и имеет отношение к Украине.
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Как следует из обвинительного заключения, Парнас и Фруман создали компанию Global Energy Producers, которая якобы занималась торговлей СПГ и от имени которой делали взносы кандидатам. В мае 2018 года они таким образом перевели 340 тысяч долларов в один из политических комитетов, который собирал средства в поддержку "конгрессмена-1" , который планировал переизбираться в ноябре 2018 года.
Затем, в мае-июне 2018 года, Парнас встретился с этим конгрессменом и просил его повлиять на власти США, чтобы они отозвали посла на Украине – эту должность в то время занимала Мари Йованович. Уточняется, что такая просьба была по запросу "одного или нескольких официальных лиц Украины". Для положительного решения вопроса Парнас и Фруман пожертвовали конгрессмену по 2700 долларов (максимально допустимый размер). Затем они пожертвовали еще 11 тысяч долларов в третий по счету политический комитет.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Парнас и Фруман помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой в Burisma его сына Хантера Байдена.
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
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