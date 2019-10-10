Зеленский не знает, как поставить точку в деле Евромайдана

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не знает как поставить точку в деле "евромайдана".

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура актуализировала расследование дел, связанных с "евромайданом", несколько из них вскоре будут переданы в суд.

"Дело майдана" - оно очень громкое, и как в этом деле поставить точку, у меня сейчас нет ответа", - заявил Зеленский, трансляцию ведут украинские телеканалы. При этом он отметил, что в той информации, которую предоставляло бывшее руководство Генпрокуратуры Украины, и в той, которую предоставляет действующее, "нет прозрачного ответа" на этот вопрос.

Зеленский добавил, что хотел бы понять, кто был заказчиками и как происходили события.

Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, заявил, что Генпрокуратура не может передать в суд уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы Службы безопасности Александра Якименко, которых подозревает в причастности к событиям в центре Киева в 2014 году, без внесения Верховной радой поправок в законодательство. Начальник Управления спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в стране нет политической воли, чтобы завершить дело о гибели людей на "евромайдане".