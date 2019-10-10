Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T22:22Z
https://ria.ru/20191010/1559649155.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155964/05/1559640519_0:0:1043:587_1036x0_80_0_0_cd14b3ac21492da883cb4334e836c7c8.jpg
РИА Новости

Зеленский не знает, как поставить точку в деле Евромайдана

22:22 10.10.2019
508
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не знает как поставить точку в деле "евромайдана".
Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Генпрокуратура актуализировала расследование дел, связанных с "евромайданом", несколько из них вскоре будут переданы в суд.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
5 октября, 08:00РИА Новости
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
"Дело майдана" - оно очень громкое, и как в этом деле поставить точку, у меня сейчас нет ответа", - заявил Зеленский, трансляцию ведут украинские телеканалы. При этом он отметил, что в той информации, которую предоставляло бывшее руководство Генпрокуратуры Украины, и в той, которую предоставляет действующее, "нет прозрачного ответа" на этот вопрос.
Зеленский добавил, что хотел бы понять, кто был заказчиками и как происходили события.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины, заявил, что Генпрокуратура не может передать в суд уголовное дело против экс-президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главы Службы безопасности Александра Якименко, которых подозревает в причастности к событиям в центре Киева в 2014 году, без внесения Верховной радой поправок в законодательство. Начальник Управления спецрасследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что в стране нет политической воли, чтобы завершить дело о гибели людей на "евромайдане".
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе в Киеве
4 октября, 08:00РИА Новости
В какую новую войну втянут Зеленского
1110003
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеЕвромайданЮрий ЛуценкоВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Зеленский назвал виноватых в том, что украинцы едут на заработки в Россию
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассчитывает на поддержку Франции в вопросе Донбасса
Заседание ПАСЕ
Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ
Лента
новостей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Мэр Киева Виталий Кличко
Зеленский оценил шансы Кличко на победу на выборах мэра Киева
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму заявили, что не нуждаются в подачках Украины в виде поставки воды
Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии
Флаги США в Вашингтоне
В США обвинили двух человек в финансировании кандидатов на деньги из России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал сроки для разрешения конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хочет остановить конфликт в Донбассе в ближайшее время
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
09:28Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
09:26Мэр Саратова уверен, что виновный в убийстве девочки будет строго наказан
09:17В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов
09:14Медведев переназначил Пиотровского директором Эрмитажа до 2022 года
09:13Названы регионы России, где живет больше всего алкоголиков
Лента новостейМолния