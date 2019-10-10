Турция ответила на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Турецкие военные на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019

АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Анкара не изменит свою политику после угроз со стороны президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее американский лидер пригрозил "разрушить турецкую экономику", если Анкара "перейдет границы" дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал "сильным удар", если Турция не будет "играть по правилам".

По словам Чавушоглу, если бы Анкара боялась каких-то заявлений, то не начинала бы операцию в Сирии.

Дипломат также заявил, что не может комментировать твиты Трампа.

"Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным", - отметил глава МИД в эфире телеканала CNN Turk

Чавушоглу подчеркнул, что турецкие военные были вынуждены начать операцию "Источник мира" из-за поставок американских вооружений силам самообороны сирийских курдов (YPG).

"США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец", - сказал дипломат.

Он заявил, что США не могут и запретить турецкой авиации участвовать в операции.

"США говорят, что без разрешения их координационного центра в Катаре ни один самолет не взлетит. Но мы здесь боремся с терроризмом. И решения ООН по борьбе с терроризмом есть", - отметил Чавушоглу.

Глава МИД подчеркнул, что Турция уведомила всех о начале операции не потому, что нуждается в разрешении. По его словам, это было сделано из-за членства в коалициях и для предотвращения аварий и столкновений.

Здесь территория Сирии. У США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве, и решать, кому летать, а кому нет", - заключил дипломат.

"Источник мира"

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале на севере Сирии операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

Турецкий лидер назвал три цели операции: обезопасить южную границу от террористов, защитить территориальную целостность Сирии и обеспечить возвращение сирийцев, которых страна "не может бесконечно содержать".

Такой шаг Анкары вызвал критику со стороны некоторых соседних стран, а также Евросоюза.

В Минобороны Турции сообщили, что, по последним данным, в ходе операции уничтожены 174 террориста.

В Сирии заявили о гибели восьми мирных жителей и 20 раненых.