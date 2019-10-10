Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Киева отказаться от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, украинские власти понимают, что в ПАСЕ обсуждают очень многие международные вопросы, поэтому сейчас Киев формирует новый состав делегации.

"А будет ли этот состав принимать участие (в сессии – ред.) в ближайшее время, я не могу сказать, мы будем обсуждать этот вопрос", - заключил глава государства.

Украинский демарш

В прошлом месяце новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась участвовать в осенней сессии из-за возвращения России. При этом представители Киева отметили, что продолжат контакты с партнерами по ассамблее.

В свою очередь, глава одной из политгрупп Тини Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы. По его словам, это предусмотрено резолюцией, принятой в прошлом году.

"Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", - отметил он.

Источник РИА Новости рассказал, что действительно страны обязаны принимать участие в работе всех органов Совета Европы, однако нет процедура, которая бы это заставляла.

Возвращение России в ПАСЕ

Российскую делегацию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В ответ Москва приостановила свое участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты в бюджет организации.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.