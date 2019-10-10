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РИА Новости

Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ

21:15 10.10.2019 (обновлено: 07:52 11.10.2019)
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© Фото : Council of Europe Parliamentary AssemblyЗаседание ПАСЕ
Заседание ПАСЕ
© Фото : Council of Europe Parliamentary Assembly
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение Киева отказаться от участия в заседаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По его словам, украинские власти понимают, что в ПАСЕ обсуждают очень многие международные вопросы, поэтому сейчас Киев формирует новый состав делегации.
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"А будет ли этот состав принимать участие (в сессии – ред.) в ближайшее время, я не могу сказать, мы будем обсуждать этот вопрос", - заключил глава государства.

Украинский демарш

В прошлом месяце новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась участвовать в осенней сессии из-за возвращения России. При этом представители Киева отметили, что продолжат контакты с партнерами по ассамблее.
В свою очередь, глава одной из политгрупп Тини Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы. По его словам, это предусмотрено резолюцией, принятой в прошлом году.
"Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", - отметил он.
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Источник РИА Новости рассказал, что действительно страны обязаны принимать участие в работе всех органов Совета Европы, однако нет процедура, которая бы это заставляла.

Возвращение России в ПАСЕ

Российскую делегацию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В ответ Москва приостановила свое участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила выплаты в бюджет организации.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.
Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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Обсудить 5
Ситуация на УкраинеТини КоксВладимир ЗеленскийМоскваЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
Откажись Зе. от российского газа, электричества, угля и топлива, это будет мужественно ибо Россия а-ля "агрессор"....
10 октября, 21:18
Kipp Roboter
5130000
На экране президентом быть проще. Не получилось, можно переснять. )))
10 октября, 21:36
Vladimir Kazakov
1240100
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