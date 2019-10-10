Зеленский не смог ответить, сколько на Украине стоит литр молока

"Я очень редко хожу в магазин… Честно, я не покупаю молоко, потому что никто у нас не пьет молоко. Я могу сказать, сколько стоит хлеб, я покупаю его очень редко, потому что мне нельзя хлеб. Я знаю, что хлеб стоит в целом 15-24 гривны (0,6-0,98 доллара - ред.), но я покупаю за 45-30 гривен (1,8-1,2 доллара - ред.). Я могу в магазине купить воды, купить вина, люблю сыр к вину", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.