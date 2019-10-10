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РИА Новости

В Госдуме рассказали о рисках законопроекта о значимых информресурсах

20:03 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин заявил, что законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах в текущем варианте создает риски для крупных игроков на российском IT-рынке.
Депутат от "Единой России" Антон Горелкин в конце июля внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.
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Комитет Госдумы по информполитике в четверг провел расширенное заседание, на котором депутаты и участники отрасли обсудили проект Горелкина.
"Ясно, что в той трактовке, в которой представлен законопроект, создаются серьезные риски для крупных игроков, об этом неоднократно говорилось в выступлениях многих представителей разных направлений, участников рынка и экспертов", - сказал Левин журналистам по итогам заседания.
Он отметил, что задача комитета состоит в поиске баланса и сближении позиций сторон. "Когда я говорю, что мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями - это не для красного словца, по сути, дискуссия свелась к этой развилке... Здесь важно понимать, что задача комитета - это сближение позиций и нахождение баланса", - сказал депутат.
Левин добавил, что до 20 октября комитет будет собирать отзывы на законопроект. "Скорее всего, на какое-то конструктивное обсуждение на комитете мы сможем выйти не раньше ноября", - пояснил он.
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