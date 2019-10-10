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РИА Новости

Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество

19:51 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
"Моя идеология одна: все люди, все направления, все законопроекты, все происходящее в нашей стране может раскалывать Украину, мы должны реагировать на это и это менять. Вы помните, по языковому вопросу начался Донбасс. Зачем сейчас, в нашей стране, которую мы хотим объединить... поднимаем этот вопрос", - заявил Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские телеканалы.
По его словам, сейчас "мы должны всех слышать, как-то объединять".
На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Нынешний глава государства Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вопрос поднимать не надо. Его надо решить. Как, например, в Канаде, или в Швейцарии, или в Финляндии. Примеров для подражания хватает.
10 октября, 20:07
Владимир Ф. Быченков
1000000
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