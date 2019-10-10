Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество

"Моя идеология одна: все люди, все направления, все законопроекты, все происходящее в нашей стране может раскалывать Украину, мы должны реагировать на это и это менять. Вы помните, по языковому вопросу начался Донбасс. Зачем сейчас, в нашей стране, которую мы хотим объединить... поднимаем этот вопрос", - заявил Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские телеканалы.

На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. Ранее вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Нынешний глава государства Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".